Vatandaşlıklara karşı ‘golifalı’ eylem

KTAMS, adaletsiz vatandaşlık verildiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nda eyleme gitti. Günde 75, ayda 1500 olmak üzere bugüne kadar 10 bin kişiye yurttaşlık verildiğini vurgulayan Başkan Bengihan “Bu halk sizi bu affetmeyecek. Torunlarınız ve çocuklarınız size ah edecek” dedi







Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, adaletsiz bir şekilde vatandaşlık dağıtıldığını öne sürerek İçişleri Bakanlığı önünde protesto yaptı.

Sendika eyleminde bir de pankart açtı. Pankart üzerinde “Golifacı Evren Paşa” yazısı dikkat çekti, ayrıca Türkiye’de darbe gerçekleştiren Kenan Evren’in bulunduğu bir resme İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in fotoğrafı montajlandı.

“Golifa gibi vatandaşlık dağıtıldığı” iddiasında bulunulan eylemde, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e kaç kişinin vatandaş yapıldığını açıklaması çağrısı yapıldı. Eylemde Bakan Evren’e verilmek üzere “golifa” da dağıtıldı.

Eylemde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin kurulduğu günden itibaren aldığı siyasi kararlar ve ekonomik uygulamalarla insanları sefalete, ülkeyi felakete sürüklediğini iddia etti. Bengihan, “Bu hükümet tarihte felaket hükümeti olarak anılacaktır” dedi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in 2016 yılında da İçişleri Bakanlığı yaptığını ve sadece yurttaşlığa odaklandığını, kriterlere bakmadan sadece UBP’ye oy verecek kişilere vatandaşlık verdiğini ileri süren Bengihan, Evren’in şimdi de o rekorunu kırmak istediğini savundu.

Bengihan, ülkenin geleceği, kültürü, siyasi iradesi ve dokusu düşünülmeden vatandaşlık verildiğini ve Muhaceret Dairesi’nde bunu sağlayacak ekipler oluşturulduğunu iddia etti. Güven Bengihan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ne yaptı bu felaket hükümetinin İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Evren? 2016 yılında yine buralardaydı Sayın Evren sadece yurttaşlık noktasına odaklanmıştı. Şimdi yine sahneye çıktı. 2016’daki rekorunu kırmak istiyor Sayın Evren o rekoru kırarken siyasi iradesinin de kırıldığının farkında değildir. Sırf seçimlerde UBP oy alsın diye bu ülkenin geleceğini, kültürünü yok ediyor. Muhaceret Dairesi’ni ekibini tekrardan yarattı. Önce müracaat edenlere UBP’ye üye olacak mı, yurttaş olursa UBP’yi destekleyecek mi? Şimdi yerel seçim var. Yurttaş yapılanların büyük bir kısmı Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ediyor. Niyeti koydular Gönyeli’yi UBP’ye verecekler. Ardından Lefkoşa’yı da alacaklar. Başvuruları eliyorlar. 20 sene izni olan var ama UBP’ye oy vermeyecek diye vatandaş olamıyor. Şu an ilk hedefleri kaybettikleri belediyeleri ele geçirmek, arından da ülkenin genelini UBP’nin hegemonyasına sokabilmektir. Sayın Evren bu uyguladığı politika ile başvuru hakkı taşıyan insanlar arasında haksızlık yapıyor. Bu ülkeye hiç gelmeyen kişileri yurttaş yapıyor. Külliye yapacak mimarı mesela yurttaş yapıyor. Hiç mi içiniz cızlamaz?”

Ülkeye girişin tamamen kontrolsüz olduğunu savunan Bengihan, “Bu ülke şu an okullar , hastaneler, hapishane doldu taştı ama kimsenin umurunda değildir” dedi. “Tarih bunu yazacak” şeklinde konuşan Bengihan, “Bu halk sizi bu yaptıklarınızdan dolayı affetmeyecek.. Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini kültürünü yok etmenizin hesabını soracak. Torunlarınız ve çocuklarınız size ah edecek” diye konuştu

Bengihan, günde 75, ayda yaklaşık bin 500 olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişiye yurttaşlık verildiğini savundu.

Sendikanın yazılı açıklamasının okunmasının ardından Kutlu Evren’e verilmek üzere bürokratına golifa hediye edildi.

