Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor

Kıbrıslı Türklerin yüzde 20’si Covid-19’u tehlikeli ve ölümcül bir hastalık olduğuna inanmıyor. Her 3 kişiden 2’si koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor

RUDEX Danışmanlık tarafından yapılan araştırmaya göre KKTC’de uygulanan Koronavirüs tedbirlerinin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 25’in altında. Bunun aksine, her 3 kişiden 2’si ülkede uygulanan Koronavirüs tedbirlerini yetersiz bulduğunu ifade etmekte.

AŞI OLUYORLAR ANCAK İNANMIYORLAR

Kıbrıslı Türklerin yaklaşık %20’si Covid-19’u tehlikeli ve ölümcül bir hastalık olduğuna inanmıyor. Katılımcıların yüzde 92’si KKTC’de, Türkiye’de ya da bir başka ülkede en az 1 doz Koronavirüs aşısı olduğunu belirtti. Ancak, Koronavirüs aşılarının koruyuculuğuna inanmayanlar arasında aşı olanların oranı belirgin bir biçimde daha düşük.

UYGULANAN KORONAVİRÜS AŞILARI VE DOZLAR

Aşı olanlar arasında, her 3 kişiden 1’inin iki doz Sinovac, tek doz Biontech aşısı olduğu görülmekte. Bunu yüzde 22 ile iki doz Sinovac aşısı olanlar, yüzde 9 ile de iki doz Sinovac, iki doz Biontech aşısı olanlar izlemekte.

Aşı olan kitlenin yüzde 60’tan fazlasını bu üç aşı kombinasyonu oluşturmakta.

POZİTİF TANISI ALANLARIN ORANI VE HASTALIĞI GEÇİRME BİÇİMİ

Görüşmecilerin yüzde 90’a yakını geçtiğimiz 2 yıllık süre içerisinde Koronavirüse yakalanmadı. Koronavirüs tanısı alanların oranı cinsiyete, yaş gruplarına ve eğitim düzeyine göre farklılık göstermemekte. Ancak, Koronavirüs tanısı almış olanlar arasında aşı olanların oranı almamışlara göre daha düşük tespit edildi.Ancak bu bulgu, Koronavirüs tanısı almış olanların bu tanıyı aşı öncesi ya da sonrası aldığına işaret etmemekte. Koronavirüs tanısı alan her 4 kişiden 1’i hastalığı ağır geçirdiğini ifade etti.

PCR VE ANTİJEN TESTİ YAPTIRANLARIN ORANI İLE YAPTIRILAN TEST SAYISI

KKTC’de pandemi boyunca hem PCR, hem de antijen testi yaptıranların oranı hayli yüksek Kişi başına ortalama 18,3 adet Antijen testi yapıldı.

Antijen testi yaptıranlar arasında her 10 kişiden yaklaşık 4’ü en son yaptırdığı antijen testini çalıştığı kurumun talebi üzerine yaptırdığı tespit edilirken, her 10 kişiden 3’ünün belirttiği neden ise merak/şüphe oldu. Büyük çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yüzde 10’luk kısım ise son yaptırdığı antijen testini okul için yaptırdığı tespit edildi.







Sağlıkta devlete güvenilmiyor



Vatandaşların yüzde 60’tan fazlası devlet hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerini kötü veya çok kötü olarak nitelendiriyor





RUDEX Danışmanlık tarafından yapılan araştırmaya göre KKTC’de hane halklarının 2021 yılı sağlık harcamaları ortalama tutarı 7 bin 103 TL olarak, hanehalkı büyüklüğü ise 3,9 olarak hesaplandı. Bu durumda 2021 yılında kişi başına yıllık ortalama bin 820 TL sağlık harcaması gerçekleştirildiği görülmekte. Hanelerin yüzde 60’a yakınının 2021 yılı sağlık harcaması 5 bin TL’den daha azdır.

Deneklerden 2021 yılı için hanelerinin tüm sağlık harcamalarını (özel sağlık sigortaları için ödenen prim bedelleri hariç) ana kalemlere göre dağıtmaları istendi. Buna göre, hanelerin sağlık harcamalarının yüzde 30’luk kısmını ilaçlar için yapılan ödemeler, yüzde 22’lik kısmını tahlil/tetkik/görüntüleme ücretleri ve yüzde 21’lik bölümünü de doktor muayene ücretleri oluşturmakta.

Kıbrıslı Türklerin devletin sağlık hizmetlerine ilişkin görüşleri olumsuz araştırmaya katılanların % 60’tan fazlası devlet hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerini kötü veya çok kötü olarak nitelendirirken özel hastanelerdeki sağlı hizmetlerini kötü olduğunu düşünenlerin oranı sadece %13’te kalıyor. Buna karşılık her 100 kişiden 60’ı özle hastanelerdeki sağlık hizmetlerinin iyi ya da çok iyi olduğunu düşünüyor.

Kıbrıslı Türkler her ne kadar özel hastanelere güven belirtiyorlarsa da ciddi bir ameliyat geçirmeleri gerektiğinde devlet ya da üniversite hastanelerini tercih edeceklerini belirtiyorlar.