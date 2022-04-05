Elektrikte yeni düzenleme gündemde

Başbakan Sucuoğlu, elektrik zammı konusunun bugün Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini kaydetti ve “Hata varsa, hatadan dönme erdemdir” dedi. Sucuoğlu, Mart ayı faturalarının ödemelerinin 5 Mayıs’a uzatıldığını da belirtti







Elektrikte faturası isyanı ve Kıb-Tek, Meclis’teki gündemin ilk sırasındaydı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan Başbakan Faiz Sucuoğlu, halkın gösterdiği reaksiyonu önemsediklerini belirterek, elektrik zammı konusunun bugün Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Elektrik zammına halkın gösterdiği tepkilere de değinen Sucuoğlu, “Halkın reaksiyonu bizim için önemlidir. Eğer bir hata varsa hatadan dönmek de bir erdemdir” şeklinde konuştu.

Elektrik zammı konusunun bugün Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini kaydeden Başbakan Sucuoğlu, “’Geri adım atmayız’ diye bir şey yok. Hataysa, hatadan dönmek erdemdir. İmkanlar ölçüsünde ne yapabiliriz, tekrardan değerlendireceğiz” dedi.

Sucuoğlu, geçtiğimiz ay elektrik faturalarında düzenleme yapıldığını, yaşanan soğuk havanın da etkisi ile Mart ayı faturalarının yükseldiğini kaydetti.

Öte yandan BRT’ye telefonla bağlanan Sucuoğlu, Bakanlar ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Mart ayı faturalarının ödemelerinin 5 Mayıs’a uzatıldığını söyledi.

Faturalara faiz uygulanmayacağını da belirten Başbakan Sucuoğlu, “Casino’lu oteller ve özellikle Güzelyurt’ta bahçelerde kullanılan motorlarla ilgili çalışmalar yürütülüyordu. Bunu daha da genişletip, bu çıkan faturaların yeniden değerlendirilmesi, yeniden düzenlenmesi yönüne gidilebilir. Bunu enerjiden sorumlu Maliye Bakanımızla bu bir iki gün içinde toplantı yaparak düzenleme yapacağız” dedi.

“VATANDAŞIMIZ SAKİN OLSUN. MART AYI ÇOK SOĞUK GEÇTİ…”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, elektrikte fatura isyanı sonrasında Maliye Bakanı Sunat Atun ile görüşeceğini, yeni bir düzenlemeye gidilebileceğini söyleyerek, konunun bugünkü Bakanlar Kurulu’nda da gündeme geleceğini ifade etti. Sucuoğlu, “Vatandaşın üzerine çok yük bindi. Sunat bey ve daire müdürlerini çağırıp en az yansıyacak şekilde düzenlemeye gideceğiz” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu şöyle dedi:

“Elektrikle ilgili değerlendirmede bulunacağız. Faturalar 5 Mayıs’ta ödenecek. Bu zamana kadar faiz yükü binmeyecek. Güzelyurt’taki su motorları, casino ve otellerle ayrım yok. Sıkıntı çıkmış. Tekrardan değerlendireceğiz. Vatandaşımız sakin olsun. Mart ayı çok soğuk geçti. Sadece vatandaş değil, sanayi, turizmde nereye kadar gelebiliriz, ne kadar üzerlerindeki yükü alabiliriz bakacağız. Grup toplantısında da Meclis’te kendi aramızda tartışacağız”

Sucuoğlu, elektrikte fatura isyanına atıfta bulunarak, “Hata varsa, hatadan dönme erdemdir. Bakanlar Kurulu’nun başbakanı benim, sorumluluk benim… Halkın şikayetleri önemli” dedi.

“Kanayan yara varsa, düzeltmemiz lazım. Yarın (bugün) değerlendireceğiz” Sucuoğlu, “Halka yönelik yapabileceğimiz bir şey varsa yapacağız” şeklinde konuştu.

