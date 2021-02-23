Vatandaşa hizmet yerine koltuk kavgası yapılıyor

Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevden alınmasını protesto eden bir grup vatandaş, Güzelyurt’ta tepkisini dile getirdi



Ali Pilli'nin Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasının ardından, duruma tepki gösteren bir grup vatandaş, Güzelyurt Kapalı Çarşı önünde dün sabah eylem yaparak Pilli'ye desteklerini belirtti.

Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanı’nda organize komitesi adına konuşan Mehmet Güneş, eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasını kınadı.

Güneş, ülkede salgınla birlikte sağlıktan ekonomiye birçok sorun varken Sağlık Bakanı değişikliği yapılmasının üzücü olduğunu vurguladı.

Güzelyurt ve Lefke bölgesinden hiçbir milletvekilinin şu an bakan olmadığının eleştirildiği açıklamada, bölge sorunları da dile getirildi.

Eylemde yapılan basın açıklamasında özetle şunlar kaydedildi:

"Bizler bir süreden beridir ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılara rağmen ülkeyi yönetenlerin bu sıkıntıları çözmek ve vatandaşa hizmet etmek yerine kendi kişisel hırslarıyla hareket ederek, koltuk kavgası yaptıklarını görmekteyiz.

Ülkenin en zor döneminde hükümetlerin bozulup hükümetlerin kurulduğu, ülkenin istikrarsızlığa itildiği ortadadır.

Bir yıldan beridir ülkemizin mücadele ettiği corona virüs salgınını da göz önüne aldığımızda bu etki ile sağlıktan ekonomiye bir çok sorunla karşı karşıyayız.

Böylesi bir durumda bile ülkeyi yönetenlerin koltuk kavgalarının devam etmesi neticesinde Sağlık Bakanlığı’ndaki değişim bizleri üzmüştür.

Bundan sonraki süreçte farklı eylem planlarıyla tüm ülkede eylemler yapılacaktır. Halk ülkede hizmet beklerken, halkın büyük çoğunluğu neredeyse yokluklar içinde yaşarken çeşitli dönemlerde devlet kabinesinin de farklı farklı yolsuzluklarla boşaltıldığını görmekteyiz.

Devletin bir çok üst kademe kadrolarında liyakat yerine ahbap-çavuş ilişkileriyle atamaların yapıldığı, genç-bilgili ve dinamik kişilere bu kadrolarda görev verilmediğini bu atamaların her dönemde tamamen partizanca yapıldığını görmekteyiz. Birçok siyasinin seçildiği makamları kendilerine meslek görerek, türlü entrikalarla genç beyinlerin önünü kestikleri de ülkemizin acı gerçeklerindendir."



