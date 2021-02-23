banner583
banner590
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
11 0
Elis finallerde
Elis finallerde
21 0
 
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
23 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
99 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
41 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
30 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
108 0
banner529
banner570

Vatandaşa hizmet yerine koltuk kavgası yapılıyor

banner476

Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevden alınmasını protesto eden bir grup vatandaş, Güzelyurt’ta tepkisini dile getirdi

Vatandaşa hizmet yerine koltuk kavgası yapılıyor
banner601

Ali Pilli'nin Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasının ardından, duruma tepki gösteren bir grup vatandaş, Güzelyurt Kapalı Çarşı önünde dün sabah eylem yaparak Pilli'ye desteklerini belirtti.
Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanı’nda organize komitesi adına konuşan Mehmet Güneş, eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasını kınadı.
Güneş, ülkede salgınla birlikte sağlıktan ekonomiye birçok sorun varken Sağlık Bakanı değişikliği yapılmasının üzücü olduğunu vurguladı.
Güzelyurt ve Lefke bölgesinden hiçbir milletvekilinin şu an bakan olmadığının eleştirildiği açıklamada, bölge sorunları da dile getirildi.
Eylemde yapılan basın açıklamasında özetle şunlar kaydedildi:
"Bizler bir süreden beridir ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılara rağmen ülkeyi yönetenlerin bu sıkıntıları çözmek ve vatandaşa hizmet etmek yerine kendi kişisel hırslarıyla hareket ederek, koltuk kavgası yaptıklarını görmekteyiz.
Ülkenin en zor döneminde hükümetlerin bozulup hükümetlerin kurulduğu, ülkenin istikrarsızlığa itildiği ortadadır.
Bir yıldan beridir ülkemizin mücadele ettiği corona virüs salgınını da göz önüne aldığımızda bu etki ile sağlıktan ekonomiye bir çok sorunla karşı karşıyayız.
Böylesi bir durumda bile ülkeyi yönetenlerin koltuk kavgalarının devam etmesi neticesinde Sağlık Bakanlığı’ndaki değişim bizleri üzmüştür.
Bundan sonraki süreçte farklı eylem planlarıyla tüm ülkede eylemler yapılacaktır. Halk ülkede hizmet beklerken, halkın büyük çoğunluğu neredeyse yokluklar içinde yaşarken çeşitli dönemlerde devlet kabinesinin de farklı farklı yolsuzluklarla boşaltıldığını görmekteyiz.
Devletin bir çok üst kademe kadrolarında liyakat yerine ahbap-çavuş ilişkileriyle atamaların yapıldığı, genç-bilgili ve dinamik kişilere bu kadrolarda görev verilmediğini bu atamaların her dönemde tamamen partizanca yapıldığını görmekteyiz. Birçok siyasinin seçildiği makamları kendilerine meslek görerek, türlü entrikalarla genç beyinlerin önünü kestikleri de ülkemizin acı gerçeklerindendir."
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.