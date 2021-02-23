Pilli’den Üstel’e yardım sözü

Sağlık Bakanlığı görevine atanan Ünal Üstel, görevi Ali Pilli’den devraldı. Üstel, “Pilli’nin bıraktığı işleri en hızlı bir süreçte tamamlamak arzusundayız” derken, Pilli ise Üstel’e yardımcı olacağını vurguladı



Sağlık Bakanlığı görevine atanan Ünal Üstel görevi Ali Pilli’den devraldı.

Bakanlıkta gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Bakan Üstel; "çok zor bir dönemde bu görevi başarı ile yerine getiren kardeşim Ali Pilli’den bu görevi almak hiç de kolay olmayacak. O yüzden bundan sonraki süreçte kendisinden sürekli olarak bilgi ve birikimlerini bizimle paylaşmasını istedim. Kendisi de sağ olsun seve seve bu süreçte bizimle birlikte olmayı kabul etti" dedi.

"Bu gibi durumlar bir bayrak yarışıdır" diyen Üstel, "Bizler aynı takımın koşucularıyız. Ben şimdi bayrağı kardeşim dediğim Ali Pilli’den devraldım ve bir sonraki noktaya taşıyana kadar var gücüm ile hizmet yarışında koşacağım. Hükümetimizin vizyonu ve Sayın Pilli’nin bıraktığı işleri en hızlı bir süreçte tamamlamak arzusundayız.

Bu noktada şahsim ve Kıbrıs Türk Toplumu adına Sayın Ali Pilli’ye bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde halkımızın hak ettiği en iyi sağlık hizmetini alabilmesi adına bu bayrağı devralıyorum " diye konuştu.

Sağlık Bakanı görevini Dt. Ünal Üstel’e devreden Ali Pilli ise, Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olacağını söyleyerek önemli olanın halkın sağlığı olduğunu belirtti.

Ali Pilli şöyle konuştu:

“Dr. Ali Pilli olarak bu göreve geldim ve gidiyorum. Görevde olduğum sürede sağlık bakanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum. Halkın bana gösterdiği sevgi beni çok mutlu etti.

Her zaman halkıma en iyi hizmeti vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğim. Görevler gelip geçicidir. Önemli olan güzel bir eser bırakmaktır. Bu zor süreçte güzel bir eser bıraktığıma inanıyorum. Buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Görevi devrettiğim Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olacağım. Önemli olan halkın sağlıdır. Bu süreçte pozitif yönde yardıma devam edeceğim.

Partiden istifa etmeyi düşünmüyorum. Şu an için doktorluğa geri dönme durumum yok. Milletvekili olarak halka hizmet vereceğim.”

