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Vatandaş elektriğini ödeyemeyecek duruma geldi

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Ekonomist Halit Bağman, paylaştığı bir fotoğrafta bir apartmandaki 33 dairenin 14'ünde elektrik olmadığına dikkat çekti

Vatandaş elektriğini ödeyemeyecek duruma geldi
 
 
 
Ekonomist Halit Bağman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatın giderek zorlaştığına dikkat çekerek, vatandaşın elektrik faturalarını ödemekte zorlandığına vurgu yaptı.
Bağman’ın paylaşımı şöyle:
“Maalesef memleketim insanının geldiği son nokta bu! Bıçak kemiği deldi ve iliğe girdi !
Aşağıdaki resim bir apartmanın dairelerine ait elektrik sayaçlarının bulunduğu bir dolap. Üzerinde 2 kırmızı nokta ışık bulunan her sayaçta ( 33 daire mevcut olup 14 dairede elektrik yok ) elektrik akımı yok demektir.!
Yani bu insanlar bu çağda KKTC'de kış mevsiminde şehrin göbeğinde çoluk çocuğu ile birlikte elektriksiz yaşıyorlar.!
Genel doğal ihtiyaçları, banka taksitini, ev kirasını geçtiler ve elektriksiz belki de aç yaşam mücadelesi veriyorlar !
Özet olarak bu tablo bize gösteriyor ki türbülansa girdik ve oksijen maskeleri düştü;
Bu saatten sonra herkes aklını başına alsın! Çünkü bu insanlar artık her an bırakın makamları haklı olarak aç kalmamak için evlere de saldıracaklar !
Esas gerçek olan Kıbrıs Türkü olarak, bizim bizden ve anavatanımızdan başka bize yar olmadığından herkes akıl yolunda tıpkı atalarımızın 1963 - 1974 arası olduğu gibi birbirimize sıkı sıkı sarılarak tekrar tek yumruk olmalıyız.”
 
 
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