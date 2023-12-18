Vadili-İnönü arası yol trafiğe kapatılıyor

Vadili-İnönü köyleri arasındaki yol güzergahı 32 gün boyunca trafik akışına kapatılacak

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Vadili-İnönü köyleri arasında başlayacak menfez yapım çalışması nedeniyle söz konusu güzergahın bugünden itibaren 32 gün boyunca trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan "Muhtelif 3. sınıf yollar ile muhtemel yerleşim yerleri iç ulaşım yolları ve Türkmenköy kavşağı-Dörtyol yolunun yapım, onarım ve üstyapı takviyesi işi" kapsamında Vadili ile İnönü köyleri arasında menfez yapım çalışması başlayacağı belirtildi.



18 Ocak'a kadar kapalı



Güzergâhın bugünden itibaren 32 gün boyunca, 18 Ocak 2024 tarihine kadar trafik akışına kapatılacağı kaydedilen açıklamada, trafiğin, alternatif yol güzergâhından sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

