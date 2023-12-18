banner913
banner932
Dumlupınar bende varım diyor
Dumlupınar bende varım diyor
23 0
Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın
Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın
37 0
 
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
42 0
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
19 0
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
32 0
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
76 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
20 0
banner996
banner985

Vadili-İnönü arası yol trafiğe kapatılıyor

banner989

Vadili-İnönü köyleri arasındaki yol güzergahı 32 gün boyunca trafik akışına kapatılacak

banner974
Vadili-İnönü arası yol trafiğe kapatılıyor
banner971
Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Vadili-İnönü köyleri arasında başlayacak menfez yapım çalışması nedeniyle söz konusu güzergahın bugünden itibaren 32 gün boyunca trafik akışına kapatılacağını duyurdu.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan "Muhtelif 3. sınıf yollar ile muhtemel yerleşim yerleri iç ulaşım yolları ve Türkmenköy kavşağı-Dörtyol yolunun yapım, onarım ve üstyapı takviyesi işi" kapsamında Vadili ile İnönü köyleri arasında menfez yapım çalışması başlayacağı belirtildi.

18 Ocak'a kadar kapalı

Güzergâhın bugünden itibaren 32 gün boyunca, 18 Ocak 2024 tarihine kadar trafik akışına kapatılacağı kaydedilen açıklamada, trafiğin, alternatif yol güzergâhından sağlanacağı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.