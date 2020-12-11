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Gençler ölümden döndü

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Karaoğlanoğlu’nda aşırı süratli seyreden 22 yaşındaki Güray Kıroğlu,ortalığı savaş alanına çevirdi. Yoldan çıkıp kaldırımdakitabelaya vuran, duramayıp bir evin korkuluklarına ve duvarına çarpan araç, hızını alamayıp takla attı ve savrulup yola girdiktensonra karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kazada üç genç yaralandı

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Gençler ölümden döndü
 
 
 
Murat ASLAN
Karaoğlanoğlu’nda dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Kaza saat 03.30 raddelerinde Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde meydana geldi.

22 yaşındaki Güray Kıroğlu, yönetimindeki KP 465 plakalı araçla aşırı süratli ve dikkatsizce seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve kaldırım taşlarına çarptı. Çarpmadan sonra yoluna devam eden KP 465 plakalı araç, kaldırım üzerinde bulunan Niz Oto Yıkama’ya ait reklam tabelasına, ardından 282 numaralı evi çevreleyen demir korkuluklara ve taş duvara çarptı. Yine hızını alamayan araç, çarpmadan sonra yoluna kontrolsüz şekilde devam ettive takla atıp, savrularak tekrar yola giriş yapıp o esnada karşı istikametten gelen 25 yaşındakiAmın Salehpouryönetimindeki GD 730 plakalı salon aracaçarptıktan sonra durabildi.

Kaza sonucu yaralanan KP 465 plakalı araç sürücüsü Güray Kıroğlu ve ayni araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındakiTalha Emek ve 28 yaşındaki Şeyda Çelik, kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndemüşahede altına alındı.
Öte yandan Amın Salehpour adlı sürücünün de kaza anında 75 Mlg alkollü içki tesirinde olduğu ortaya çıktı.
 
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