Üstel’e sürpriz rakip mi?

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli; tek adaylı kurultaydan yana olmadığını söyledi ve “Büyük bir ihtimalle Genel Başkanlığa aday olacağım” dedi

Ulusal Birlik Partisi 11 Eylül Pazar günü olağanüstü kurultaya gidecek.Başbakan Ünal Üstel dün yaptığı açıklamada kurultayda tek aday olacağını, hem Başbakan hem Genel Başkan olarak yola devam edeceğini söylemişti.Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli ise; tek adaylı kurultaydan yana olmadığını söyledi.“Demokrasi gereği yarış olmalı” görüşünü dile getiren Pilli, partililerin ve yakın çevresinin kendisinin kurultayda aday olması konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.Henüz net karar vermediğini dile getiren Pilli; “Net değilim ama çok büyük bir ihtimalle Genel Başkanlığa aday olacağım” diye konuştu.Ali PilliÜnal Üstel