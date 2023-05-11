Başbakan Ünal Üstel, "Sağlıkçılarımız sağlık merkezlerinin vazgeçilmez parçası ve değişmeyen unsurlardır. Başta hemşirelerimiz olmak üzere büyük özveriyle çalışan tüm sağlıkçılarımıza sarf ettikleri emekleri için teşekkür ederim" dedi

Başbakan Ünal Üstel, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden oluşan heyeti kabul etti.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet mensuplarına bu özel günde yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür eden Başbakan Ünal Üstel, "Sağlıkçılarımız sağlık merkezlerinin vazgeçilmez parçası ve değişmeyen unsurlardır. Başta hemşirelerimiz olmak üzere büyük özveriyle çalışan tüm sağlıkçılarımıza sarf ettikleri emekleri için teşekkür ederim" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve sağlık ocaklarının halka daha iyi hizmet verebilmesi için gereken yasal düzenlemeler ile birlikte yeni yatırımların yapılıyor olduğunu belirten Üstel, "Hükümet olarak Yataklı Tedavi Kurumlar yasasını en kısa sürede hayata geçirerek sağlıkta eksikliklerin giderilmesi için gereken çalışmalar yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Bir süre önce yaşanan bir doktora yönelik saldırıyla ilgili olarak ise Üstel, "Doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek adına ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyor ve büyük efor sarf ediyorlar. Hal böyle iken maruz kalınan bu tür olaylar karşısında tavrımız nettir. Bundan dolayıdır ki sağlık çalışanlarının ve ülkemizde yaşayan herkesin maruz kaldığı tüm şiddet olaylarının önlenmesine karşı gereken her tür yasal düzenlemenin yapılması için hukukçularımızı görevlendirmiş durumdayız" dedi.

