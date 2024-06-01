Üstel: Hükümet olarak çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz

Başbakan Ünal Üstel Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak hükümet olarak çocukların hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Çocuklarımızın neşe dolu sesleri ve kahkahaları hep daim kalsın” diyen Üstel, Dünya Çocuk Gününü kutladı.

Üstel, dünyada olduğu gibi KKTC'de de çocukların sevinç ve coşkusunu paylaştıklarını ifade ederek, “Onların masum gülüşleri, umut dolu bakışları ve saf kalpleri bize ilham kaynağı oluyor” dedi ve mesajında şunları kaydetti:

“Çocuklarımız, geleceğimizin umudu, yarınlarımızın teminatıdır. Onlara en iyi şekilde bakmak, sevgiyle büyütmek ve hayallerini gerçekleştirmeleri için her türlü desteği sunmak hepimizin görevidir.

Hükümet olarak, çocuklarımızın haklarını korumak ve onlara daha güzel bir gelecek sunmak için çalışıyoruz.

Onların hayallerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

