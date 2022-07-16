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Üstel: “Belediyelerde katkı payı sorununa çıkış yolu bulunacak”

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Üstel: “Belediyelerde katkı payı sorununa çıkış yolu bulunacak”

Başbakan Ünal Üstel, belediyelerin, yerel gelirlerden katkı payı aktarılması konusunda yaşadığı soruna bir çıkış yolu bulunacağını söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, belediye başkalarını temsilen dokuz belediye başkanı ile belediyelerde örgütlü dört sendikanın temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen’in de hazır bulunduğu kabule, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Nidai  Güngördü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile BES, Dev-İş, Büro-İş ve Mağusa Genel İş sendikasından başkan ve temsilciler katıldı.

-Başkanlar fiilen gerçekleşen yerel gelirler üzerinden katkı payı talep etti

Belediye başkanları ve sendika temsilcileri görüşmede Başbakan Üstel’e, belediyelere, bütçede öngörülen yerel gelirler üzerinden değil, fiilen gerçekleşen yerel gelirler üzerinden pay aktarılması talebini iletti.

-Üstel: “20 Temmuz’un ardından hızlıca tamamlanacak”

Başbakan Üstel, konuyla ilgili zaten bir çalışma yapıldığını belirterek, sürdürülen çalışmanın 20 Temmuz’un ardından hızlıca tamamlanacağını söyledi.

Başbakan Üstel, ilgili bakanlıkların da katılımı ile ortak bir komisyon kurularak, süratli bir şekilde çözüm bulunacağını kaydetti.

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