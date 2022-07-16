Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor

WhatsApp, durum güncellemesi olarak paylaşabileceklerinize bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

WABetainfo’nun haberine göre, WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.

Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.

Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.