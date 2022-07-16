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Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor

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WhatsApp, durum güncellemesi olarak paylaşabileceklerinize bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

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Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor

 

 
 

 WABetainfo’nun haberine göre, WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.


 
 
Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor - 2

Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.


Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor - 3

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.


Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor - 4

Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.


Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor - 5

Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.

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