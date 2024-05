USARGames 2024 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları başladı

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye üniversitelerin arama kurtarma kulübü öğrencileri arasında gerçekleşecek “USARGames 2024 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları” açılış töreni yapıldı.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Metehan’daki eğitim ve tatbikat alanında saat 10.30’da yapılan açılış törenine, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile diğer sivil ve askeri zevat katıldı.Oyunların açılış töreni, oyunlara katılan üniversitelerin kortej yürüyüşüyle yerini alması, doğal afetlerde yaşamını yitirenler ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve arıdından İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören, konuşmalar, anı fotoğraf çekimi, meşalenin yakılması ve oyun alanının gezilmesiyle sona erdi.Açılış töreninde ilk konuşmayı Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) öğrencisi Nergis Gürali yaptı. Gürali, arama kurtarma eğitimlerinin öğrenciler için sadece bir yarışma olmadığını, hayatlarının her alanında büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, aldıkları eğitimlerin önemini 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi ile bir kez daha anladıklarını ifade etti.Gürali, oyunların kendilerine hayatın zorluklarıyla baş etme yetisi kattığını, mesleki alanda disiplin ve takım çalışmasının büyük rolünü bir kez daha kanıtladığını söyleyerek, baskı altında takım iş birliğiyle mücadele etme, psikolojik olarak güçlü kalma, acil duruma nasıl müdahale edileceği ve strateji belirleme konularını da öğrettiğini kaydetti.Gürali, farklı üniversitelerden gelen birçok öğrencinin aynı amaç uğrunda toplanıp birbirleriyle yarışması ve kaynaşmasının, olası herhangi bir doğal afete karşı hazır olmada önemli bir katkı sağlayacağını ve farkındalığı arttıracağını belirterek, “Bize bu imkânı sağladıkları için başta Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na, verdikleri eğitim için arama-kurtarma ekibine, böyle bir kulüpte yer aldığımız için üniversiteme ve takım arkadaşlarıma teşekkür eder tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise yaptığı konuşmada, Covid-19 pandemisi nedeniyle verilen 3 yıllık zorunlu aranın ardından geçen yıl yeniden başlattıkları faaliyetlerinin, bu yıl 6.’sını düzenlediklerini belirterek, gençlerin arama kurtarma faaliyetlerine olan ilgilerinin her geçen gün arttığını görmekten mutlu olduklarını kaydetti.Karaca, gerek iklim değişikliğine bağlı klimatik afetlerin artışı, gerekse bölgedeki deprem riski nedeniyle afet yönetiminin öneminin ön plana çıktığını, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, afet yönetimi sistemi içerisindeki paydaşlarla birlikte sürekli bilgi, tecrübe ve kapasite artırımı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Ancak afet yönetimi alanına toplumun farklı kesimlerinin de katılmasını sağlamalıyız. Bu nedenle ilkokul çağındaki çocuklarımızdan başlayarak üniversite gençlerimizi de kapsayan toplumsal bir güç oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.Karaca, afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmanın önemine değinerek, böylelikle yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebileceğini ve en az zararla atlatılabileceğini belirterek, ülkedeki yetişmiş insan gücünün artmasının, özellikle müdahale aşamasında kendilerine güç katacağını ifade etti.Karaca, geçen yıl ulusal düzeyde gerçekleştirilen faaliyetlerine, bu yıl Türkiye’den Maltepe Üniversitesi’nin de katılmasıyla uluslararası nitelik kazanmasının sevindirici olduğunu, ileriki yıllarda bu katılımların artarak devam etmesini umduklarını kaydetti.Karaca, AKUT ekiplerine oyunlarda başarılar dileyerek, burada geçirecekleri zaman zarfında kalıcı dostluklar edinmeyi rekabetin önünde tutmalarını ve yapılan faaliyetin insan hayatına dokunan kutsal bir amaca hizmet ettiğini unutmamalarını istedi.Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ülkede 23 üniversitede 114 ülkeden 110 bin civarında üniversite öğrencisinin bulunduğunu hatırlatarak, bunların her an KKTC’nin yardımına koşabilecek seviyede eğitimli ve hazır olmasının gelecekle bağlantılı olarak da önemli olduğunu dile getirdi.Amcaoğlu, oyunların bir yarışma ortamında olmasının önemine de işaret ederek, devletin sadece kamu tarafının değil tüm organları ve kuruluşlarıyla konuya hassasiyetini göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.KKTC’de faaliyet gösteren 10 üniversite ile Türkiye Cumhuriyeti’nden 1 üniversitenin arama kurtarma kulübü üyelerinin katıldığı oyunlarla, “deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşarak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratarak, doğru arama kurtarma çalışmaları yapmak, yaralılara temel ilk yardım yapılmasının ardından emniyetli ortam koşullarını sağlayarak, can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında farkındalığı artırmak” amaçlanıyor.Oyunlara KKTC’den, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nden ise Maltepe Üniversitesi katılıyor.Oyunlar, saat 18.00’e kadar devam edecek.