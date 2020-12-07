Gençlik Dairesi eski müdürlerinden, eğitimci, Bisiklet Federasyonu’nun ülkemizdeki sembol ismi Güner Burgul hayatını kaybetti

Emekli öğretmen, Gençlik Dairesi eski müdürlerinden ve Bisiklet Federasyonu Onursal Başkanı, Güner Burgul hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir aydır Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Burgul dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Güner Burgul’un vefatı hem eğitim camiasında hem de spor camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.

Güner Burgul, bugün Lefkoşa’da toprağa verilecek.

