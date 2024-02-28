Üniversiteyi çiftliğe çevirmişler

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki sahte fatura soruşturmasında tutuklanan Şenol Kovancı'nın iki faturayla, üniversiteye herhangi bir mal veya hizmet satmadan 41 bin TL temin ettiği, ayrıca üniversite tarafından alınacak bir arazi için zanlıya, "aradan çekilmesi için55 bin Sterlin ve 750 bin TL komisyon ücreti verildiği tespit edildi

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden sahte fatura soruşturması kapsamında önceki akşam Şenol Kovancı adlı kişi de tutuklandı.

Şenol Kovancı, "Sahte banka emri düzenlenmesine tahrik etme, suç gelirini aklama, sahte belge düzenlenmesine tahrik etme ve sahtekarlıkla para temini" suçlamasıyla dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının üniversite kampüsünde bulunan "Fatduck" isimli restoranın sahibi olduğunu ve iki faturayla, üniversiteye herhangi bir mal veya hizmet satmadan 41 bin TL temin ettiğini söyledi

Polis, zanlıya ayrıca, 3 adet sahte fatura ile üniversiteden "18 bin 560 TL'lik reklam masrafları ödemesi" çıkarıldığını belirtti.

Polisin mahkemede aktardığı dikkat çeken bir diğer detay ise, üniversite tarafından alınacak bir arazi için zanlıya, "aradan çekilmesi için 55 bin Sterlin ve 750 bin TL komisyon ücreti verildiğini" söyledi. Sterlin ve 750 bin TL komisyon ücreti verildiğini" söyledi. Zanlının suç ortağı olup olmadığının araştırılacağını, meblağın artabileceğini belirten polis, 2 gün süreyle poliste tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

