İsias Otel davasının dünkü duruşmasında ilk olarak Doruk ve Alp Akın’ın babası Osman Akın dinlendi. Akın, “Bina yıkıldı, benim dünyam yıkıldı. “Beton o kadar adi malzemeyle yapılmıştı ki buradaki aileler çocuklarına ulaşmak için kumları elleriyle kazdılar. Umutlarımız hayallerimiz o kum yığının içine gömüldü” dedi

35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası duruşmasında dün ikinci gündü. Duruşma dün de devam etti.Davada önceki gün sanıkların dinlenmesinin ardından dün de aileler (müştekiler) dinlendi. Duruşmada müştekilerin beyanları alındı, sanıklar duruşmayı online olarak izledi.Dünkü duruşmada ilk olarak Doruk ve Alp Akın’ın babası Osman Akın dinlendi. Akın, sanıkların tümünden şikayetçi olduğunu kaydetti.Beden eğitimi öğretmeni ve okul aile birliği yönetiminde olduğunu söyleyen Akın, Adıyaman’a seyahat konusundaki bütün organizasyonun başında olduğunu ifade etti.Akın, “Araştırmalarda’in güvenli ve temiz olduğu belirtildi. Bizim için güvenlik çok önemliydi. Can parçalarımızı getirecektik.” dedi.Osman Akın şöyle devam etti:“Organizasyon bendeydi. Otel Müdürüile bütün görüşmeleri ben yaptım. Kendisinin benden bir talebi oldu. Patronunun içtiği sigaraları almam içintarafındanhesabımagönderildi.Biz akşamüstüne doğru’a geldik. Otele giriş yapmadan Adıyaman belediye başkanını ziyarete gittik. Son çekilen toplu fotoğraf orada çekildi. Daha sonra oradan otele geçtik. Ben ve diğer öğretmenler müdür’ın odasına girdik.ayağa kalktı. Patronumuzdiye tanıştırıldık. Bize bir ihtiyacımız olursa burada olduğunu, yardıma hazır olduğunu söyledi. Ben aldığım sigaraları ona teslim ettim.“BEN DE İSİAS’TA KALSAYDIM ŞU AN ARANIZDA OLAMAYACAKTIM”Benim sorumluluk alanım’taki turnuvaydı. Bizimle birlikte gelen‘na yer kalmadığı içine geçtiler.Ben vesabahı’a hareket ettik. Oradan ayrılmadan iki aslan parçamı son kez orada gördüm. Ben Maraş’a neden gittim bilmiyorum, canımı kurtarmaya mı gittim! Ben de İsias’ta kalsaydım şu an aranızda olamayacaktım. Biz Maraş’ta öğretmen evinde kaldık, burnumuz bile kanamadı. Ben’da depremin olduğunu eşimin mesajı ile öğrendim. “” mesajıyla hayat durdu. O kadar yanlış bilgiler geliyordu ki.. iletişim yoktu. Kaos bir ortam vardı.Ben Maraş’ta otelden çocukları sağlam güvenli bir yere almak için çıldırıyoruz. Vasıta bulamadık hareket etmek için.Büyükelçimiz Maraş’a vardıktan sonra ben onunla birlikte Adıyaman’a hareket ettim. Adıyaman’a gelene kadar birçok binanın yıkıldığını gördüm, buraya gelene kadar nelerle karşılaşabileceğimizi bilmiyorduk. Buraya geldiğimde gördüğüm manzara kum yığınıydı. Bina yıkıldı, benim dünyam yıkıldı. 72 can gitti orada. Umutlarımız hayallerimiz o kum yığının içine gömüldü. Hep bir umut, hayal. Sonra tek parça ulaşma umudu…Hep bir umutla bekledik sağ salim buluşalım diye. Sonra zaman geçtikçe çocuklarımıza bütün olarak ulaşmak için dua ettik. Beton o kadar adi malzemeyle yapılmıştı ki buradaki aileler çocuklarına ulaşmak için kumları elleriyle kazdılar. Kolonları siz elinizle kazabilir misiniz? Oradaki aileler elleri ile kazdılar betonu. O kadar adi yapılmıştı ki betonu elimizle kazabilirdik.Esas gerçek çocuğunu maddi görüp de yüzünü tanıyamadan tabuta koyup ülkenize götürmenizdir maddi gerçek. Neye yanacağız onu da bilmiyoruz. Ama biz tek yüreğiz. Acımızı yaşayamadan adalet mücadelesine başladık. Size güveniyoruz Sayın Başkan. Türk yargısına güveniyoruz. Bütün sanıklardan şikayetçiyiz. Türk yargısına güveniyoruz, adaletin bu salondan çıkacağına inanıyorum, suçluların en ağır cezayı alacağına inanıyorum”