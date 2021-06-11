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Umarım vekil sayınız artar

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Kılıçdaroğlu, CTP’nin parlamentoda temsil sayısının artmasını beklediklerini ifade etti

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Umarım vekil sayınız artar
 
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, adada bir dizi temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeş partileri olan CTP ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. CTP’nin Kıbrıs’ta verdiği mücadeleyi selamladıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, CTP’nin parlamentoda temsil sayısının artmasını beklediklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Sizler başarılı olduğunuz sürece Kıbrıs’ın sorunlarının daha hızlı çözüleceğine inanıyorum. Bizlerin görevi de demokrasi konusunda her türlü desteği vermektir. Karşılıklı dayanışma içerisinde sorunları masaya yatırıp çözümler bulabiliriz” dedi.
 
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