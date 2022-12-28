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Uluçay’dan çiçek yerine hayvanlara mama bağışı çağrısı

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Uluçay’dan çiçek yerine hayvanlara mama bağışı çağrısı
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, tebrik maksatlı çiçek yerine hayvan barınağına mama bağışı yapılması çağrısında bulundu.
CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Uluçay, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Uluçay tüm vatandaşlardan kendisine tebrik maksatlı gönderilecek çiçekler yerine, Gazimağusa Belediyesi’nin Hayvan Barınağına mama bağışı yapılmasını rica etti.
Açıklamasında, “İnanın ki oraya gelecek mamalara sevimli dostlarımızın çok ihtiyacı var. Biz zaten bugün itibari ile şehrimizin kendisini çiçek gibi yapmak için çok çalışacağız... Mama bağışında bulunmak isteyen arkadaşlarımız: +90 (548) 816 60 36 numaralı telefondan barınaktan sorumlu arkadaşlarımıza ulaşıp bağışlarını iletebilirler” dedi.
 
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