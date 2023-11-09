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“Ülkede gelir adaletsizliği var”

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“Ülkede gelir adaletsizliği var”
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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Erkut Şahali, 2023’te oluşan enflasyonun 2024 yılında da farklı olmayacağı öngörüsünü ifade ederek ülkede gelir adaletsizliği yaşandığını, halkın alım gücünün gerilediğini söyledi.
Harcama disiplini oluşturulması, kayıtlılığın sağlanmasının önemine işaret eden Şahali, KDV rakamlarındaki “çarpıklığın kayıt dışılığı gösterdiğini” söyledi.
Şahali, gümrüklerde elde edilen rakamlarla dahilde elde edilen rakamları karşılaştırarak, kayıtlılığın artırılması gerektiğini belirtti.
Gelir artırıcı tedbirleri ortaya koymanın önemine vurgu yapan Şahali, gelir realize ederken harcama gerçekleştirirken şeffaf ve objektif olunması, popülizmden uzak durulması gerektiğini söyledi.
 
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