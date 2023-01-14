Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi sürecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknecik Elektrik Santali'nde jeneratör arızasının devam etmesi nediyle bugünde ülke genelinde saat 22.00'ye kadar dönüşümlü elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:



PLANLI KESİNTİ (KKTC GENELİ)

14 Ocak 2023 Cumartesi günü Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen jeneratör arızasının devam etmesi nedeni ile 17:00 ile 22:00 saatleri arasında ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Halkın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.