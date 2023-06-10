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Ulaşımda kolaylık sağlanacak

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Alayköy Organize Sanayi ile Alayköy’ü bağlayan yol asfaltlandı. Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Amcaoğlu, söz verdikleri gibi yolun asfaltlanmasını kısa sürede tamamladıklarını vurguladı

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Ulaşımda kolaylık sağlanacak
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Gönyeli Alayköy Belediyesi, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nden Alayköy’ün içerisine bağlanan yolun asfaltlama çalışmalarını tamamladı.  
İhalesini Salih Köroğlu Construction Ltd'in aldığı yolun asfaltlanması çalışması bir hafta gibi kısa sürede tamamlandı. 31 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarla 1300 metre uzunluğundaki yol asfaltlandı. Yine aynı güzergâh üzerinde bakım isteyen noktalarda da bakım onarım çalışması yapıldı.   
Açıklamada güzergâhın özellikle vatandaşların işlerine ulaşmasını kolaylaştıran bir yol olduğu ifade edildi.  
Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, söz verdikleri gibi Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ni Alayköy’e bağlayan toprak durumdaki yolun asfaltlanmasını kısa sürede tamamladıklarını söyledi. Amcaoğlu, özellikle Alayköy Organize Sanayi bölgesine giden vatandaşlar için ulaşımda kolaylık sağlayacak bu yolun asfaltlanmasının kısa sürede bitmesi nedeniyle ihaleyi alan şirkete de teşekkürlerini iletti.  
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