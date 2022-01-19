Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, iç hat tartışmalarına değindi





Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, KKTC’nin iç hat olması tartışmaları üzerine yorum yaptı.

Çağıner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İç hat konusu başka yöne çekilmeye çalışılıyor. Sektörün veya ülkenin insanının talebi uçuşların ucuzlatılmasıdır. Ucuzlatmanın yöntemi ne ise o yapılmalıdır. Bundan önce turizm, eğitim sonra tüm toplum ve ekonomi faydalanacaktır. Seçim öncesi gereksiz tartışmalar bu ülkeyi geriye götürür. Ucuz siyaset karın doyurmuyor.”

