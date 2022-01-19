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“Ucuz siyaset karın doyurmuyor”

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Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, iç hat tartışmalarına değindi

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“Ucuz siyaset karın doyurmuyor”

 
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, KKTC’nin iç hat olması tartışmaları üzerine yorum yaptı. 
Çağıner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“İç hat konusu başka yöne çekilmeye çalışılıyor. Sektörün veya ülkenin insanının talebi uçuşların ucuzlatılmasıdır. Ucuzlatmanın yöntemi ne ise o yapılmalıdır. Bundan önce turizm, eğitim sonra tüm toplum ve ekonomi faydalanacaktır. Seçim öncesi gereksiz tartışmalar bu ülkeyi geriye götürür. Ucuz siyaset karın doyurmuyor.”
 
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