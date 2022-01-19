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“İç hat söylemelerin altı doldurulmalı”

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“İç hat söylemelerin altı doldurulmalı”
 
Pegasus KKTC Direktörü Zeki Ziya, iç hat söylemelerin altının doldurulması gerektiğini belirterek, “İç hatlar kapsamına almak başka bir durum, iç hatlarda uygulanan vergilerin burada da uygulanması başka bir durumdur. İç hatlar kapsamına alınacaksa KKTC’yi iptal etmeleri anlamına gelir.
Türkiye’de İç Hatlarda uygulanan vergi buraya da uygulansa o zaman olumlu bir adım atılmış olur, burada büyük ekonomik fark yaşanır” dedi.
Ziya, uygulamayla ilgili daha çok detaylı bilgiler paylaşılması gerektiği görüşünü paylaştı.
 
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