Uçamıyoruz!

KKTC- Ankara gidiş dönüş uçak bileti fiyatı 9.233.00 TL iken, KKTC- İstanbul gidiş dönüş uçak bileti 8.873.00 TL!



KKTC’ye sefer yapan hava yolu şirketlerinin aşırı kar ile çalışması uçak bilet fiyatlarını fahiş noktalara taşıdı. KKTC-Türkiye arası uçak bilet fiyatları uçtu!

Uçak şirketleri, bir nedenden dolayı Türkiye’ye mutlaka gitmek zorunda olan ve köşeye sıkışan birçok kişiyi kendi belirlediği fiyat aralığına mahkum ediyor, karının daha da üstünde kar ediyor

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana gibi belli başlı illere gidiş-dönüş uçak bileti fiyatları 2 bin – 9 bin Lira arası değişiyor. Ülkemize gelip dönecek turistler veya ülkemizden Türkiye’ye gidip gelecek vatandaşlar, uçak biletlerine inanılmaz yüksek fiyatlar ödemek durumunda kalıyor

Uçak bilet fiyatlarında en çok dikkati çeken ise KKTC- İstanbul ve Ankara uçak bileti fiyatları oldu. KKTC- Ankara gidiş dönüş uçak bileti fiyatı 9.233.00 TL iken, KKTC- İstanbul gidiş dönüş uçak bileti 8.873.00 TL

Önümüzdeki hafta sonunu Adana'da geçirmek isterseniz 35 dakikalık uçuş için ödemeniz gereken rakam (gidiş-dönüş) 3 bin 505 TL...

40 dakikalık Ercan-Antalya uçuşu da ateş pahası... Aynı tarihlerde Antalya'ya seyahat etmek için 3 bin 40 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

İzmir seferlerinde de durum diğerlerinden farksız... Söz konusu tarihlerde İzmir'e gidip gelmek isterseniz ödemeniz gereken rakam tamı tamına 3 bin 310 TL.

