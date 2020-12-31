banner583
banner590
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
202 0
22 0
 
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
26 0
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
174 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
71 0
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
28 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
132 0
banner529
banner570

Üç otelden restorancılara destek

banner476

Grand Pasha, Merit Lefkoşa ve Kaya Palazzo, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun restoran alanındaki faaliyetlerin saat 21.00’de durdurulması kararına, restoran işletmecilerini desteklemek amacıyla uyacaklarını açıkladı

banner577
Üç otelden restorancılara destek

Grand Pasha, Merit Lefkoşa ve Kaya Palazzo, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun 29 Aralık tarihinden itibaren kafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin saat 21.00’da durdurulması kararına uyacaklarını açıkladı.
Söz konusu oteller, etik olarak restoran işletmecilerini desteklemek amacıyla restoranlarını saat 21.00’de kapatma kararı aldı.
Sosyal medya üzerinden ilgili kararı duyuran oteller, “Ülkemizde hizmet veren tüm restoran işletmelerine duyduğumuz saygıdan ve halk sağlığını her şeyden üstün gördüğümüz için, restoranlarımızı kapatma kararı aldığımızı ve ilerleyen süreçte açılış tarihimizi siz değerli misafirlerimize bildireceğiz…” açıklamasında bulundu.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.