Üç otelden restorancılara destek

Grand Pasha, Merit Lefkoşa ve Kaya Palazzo, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun restoran alanındaki faaliyetlerin saat 21.00’de durdurulması kararına, restoran işletmecilerini desteklemek amacıyla uyacaklarını açıkladı



Grand Pasha, Merit Lefkoşa ve Kaya Palazzo, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun 29 Aralık tarihinden itibaren kafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin saat 21.00’da durdurulması kararına uyacaklarını açıkladı.

Söz konusu oteller, etik olarak restoran işletmecilerini desteklemek amacıyla restoranlarını saat 21.00’de kapatma kararı aldı.

Sosyal medya üzerinden ilgili kararı duyuran oteller, “Ülkemizde hizmet veren tüm restoran işletmelerine duyduğumuz saygıdan ve halk sağlığını her şeyden üstün gördüğümüz için, restoranlarımızı kapatma kararı aldığımızı ve ilerleyen süreçte açılış tarihimizi siz değerli misafirlerimize bildireceğiz…” açıklamasında bulundu.

