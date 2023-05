Yargıcın ‘yasa’ isyanı

12 yaşındaki çocuğa defalarca cinsel istismarda bulunan dayısı isminin baş harfleri M.E., 5 yıl 6 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı. Kararı okuyan yargıç, bu tip suçlara yönelik yasadaki cezanın yetersiz olduğunu vurguladı

16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel tecavüze teşebbüs, Cinsel istismar ve Cinsel saldırı suçlarından yargılanan sanık M.E aleyhindeki karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı.

Başkan Fadıl Aksun kararda şu hususlara değindi:

“Huzurumuzdaki meselenin özü 12 yaşındaki küçük mağdurun dayısı sanık tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasıdır. Bu açıdan öncelikle çocuğun cinsel istismarı kavramını tanımlamakta fayda görürüz. Psikososyal gelişimini henüz tamamlamamış küçük yaştaki çocukların yetişkinler tarafından cinsel uyaran olarak görülüp kullanılması cinsel istismar olarak tanımlanmaktadır. Tüm dünyada korunması gereken birey grubunu oluşturan çocuklar, gerek bedensel gerekse ruhsal gelişim olarak olumsuz dış etkilere karşı koyma yeteneğini kazanamamış olduklarından her türlü istismara açık durumdadırlar. Çocukların beyni saf ve temiz olduğundan yetişkinlerden gelen davranışları da sevgiye, ilgiye yorma eğilimindedir. Çocukların kendilerine yönelik istismarı fark etmelerinin güçlüğü yanında cinsel istismarcılar da huzurumuzdaki sanıktan da görülebileceği üzere sıklıkla çocuğun çevresinden ve tanıdığı bir kişilerden oluşmaktadır. Dolayısı ile çocuğun güven ve aidiyet duyguları da sömürülerek hem bu tip fiiller gerçekleştirilmekte hem de bunların ortaya çıkarılması zorlaştırılmaktadır. Dolayısı ile çocuk istismarının önlenmesi, bildirilmesi ve fark edilmesi kavramları ciddi bir önem kazanmaktadır. Çocuk istismarına karşı ilk savunma alanı farkındalıktır. Yukarıda vurguladığımız gibi kendisine cinsel dürtülerle yaklaşıldığını fark edilebilecek durumda olmayan bir çocuğun bunu bildirmesi de beklenemez. Dolayısı ile ilk aşamada çocuğa cinsel istismara maruz kalmış olabileceğinin fark ettirilmesi gerekir” dedi.

Başkan Fadıl Aksun şöyle devam etti:

“Çocuk İhmali ve istismarı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 19. Maddesine göre devlet çocukların hiçbir zarara uğramaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Dolayısı ile farkındalık eğitimleri ile belirli yaşın üzerindeki çocuk ve ergenlerin kendilerine yapılan davranışların istismar kapsamında olduğunun anlatılması oldukça faydalı bir yöntemdir. Bu açıdan eğitim politikalarının düzenlenmesi esnasında bu tip eğitici faaliyetlere de yer verildiğini görmek isteriz. Yine çocukların cinsel istismarının önlenmesinde çocuk, aile ve toplum temelinde çalışmaların yürütülmesi ve bu kapsamda acilen sosyal politikalar belirlenmesi gerekmektedir çünkü bu tip vakalar düşünülenin aksine ülkemizde oldukça yaygın hale gelmiş durumdadır” dedi.

Başkan Fadıl Aksun sanığın müşteki 12 yaşındaki çocuğun dayısı oluşunu ve yeğeni konumunda olan çocuğu birçok kez cinsel istismar yapmış oluşunun vahameti içinde olduklarını ancak yasa koyucu mahkememizi bu tip bir suçta 6 yıl azami ceza ile sınırlarken, 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz suçuna ise ömür boyu hapislik öngörmekte olmasından ötürü verilecek cezanın 6 yıl azami ceza ile sınırlandıklarını belirtti. Aksun, Bu durumda izah ettiğimiz fiillerin çocuk üzerinde bırakacağı psikolojik ve fiziki etkiler açısından tecavüzden nasıl bir farkı olduğunu ise kavramanın mümkün olmadığının altını çizdi. Başkan Fadıl Aksun netice itibari ile heyet olarak tüm aktarılan olgular ışığında suçlu bulup mahkum ettikleri sanığa ceza takdir ederken bu tip suçları işleyenlerin caydırılması gerektiğini düşündüklerini ancak ön görülen cezanın bariz şekilde yetersiz kaldığını söyledi. Başkan Aksun son olarak kararda sanığı suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 5 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.