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UBP Siyaset Akademisi üçüncü hafta programı tamamlandı

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Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi’nin I. Dönem üçüncü hafta programı Prof. Dr. Necdet Basa, Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak ve Mahmut Özçınar’ın verdiği derslerle tamamlandı.

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UBP Siyaset Akademisi üçüncü hafta programı tamamlandı
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UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı açıklamasına göre, Akademi Koordinatörü UBP Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan moderatörlüğünde yapılan Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi’nin üçüncü hafta programına UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları katıldı.


Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. Necdet Basa “Kapalı Maraş Açılımının Hukuki ve Siyasi Sonuçları”, Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak’ın “Uluslararası Hukuk Bağlamında Kıbrıs Meselesi”, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın “Yerel Yönetimler Perspektifinden UBP Belediyeciliği ve KKTC’ye Kazandırılan Projeler” konulu sunum yaptı.
 

Siyaset Akademisi’nde gelecek hafta Özdemir Tokel “KKTC’ye UBP İktidarlarında Kazandırılan Büyük Projeler ile Hedeflenen Yeni Projeler”, Prof. Dr. Mehmet Ağa “UBP Hükümetlerinde Yaratılan Ekonomik Değerler”, Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş “Kıbrıs, Türkiye ve Dünyadaki Su Sorunu ve Çözüm Önerileri” ve Hikmet Eren “Türk Cumhuriyetleri Arasında Entegrasyon Süreci ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” konularında konuşacak.
 
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