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UBP MYK'dan Tatar'a tam destek

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UBP MYK'dan Tatar'a tam destek

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu’nun, hükümet çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı adaylığında Genel Başkan Başbakan Ersin Tatar’a tam desteğini yinelediği belirtildi.

UBP Merkez Yönetim Kurulu dün öğleden sonra toplanarak, hükümet çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı seçimini ele aldı.

UBP basın bürosunun yazılı açıklamasına göre, MYK’da yapılan konuşmalarda hükümetin gerek koronavirüsle mücadele, gerekse ekonominin yeniden canlanması için yaptığı çalışmaların halktan büyük destek gördüğü belirtildi ve bu çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

MYK’da ayrıca, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle Kıbrıs konusunda Türkiye ile birlikte proaktif bir politika izlenmesi gerektiğinin altı çizildi ve bu politikayı izleyebilecek, etrafında birleşilen kişinin Ulusal Birlik Partisi adayı, Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar olduğu yinelendi.

UBP basın bürosu açıklamasında, MYK’da tüm partililerin bu bilinç içinde olduğu, çatlak seslere ve olumsuz propaganda çalışmalarına kulak verilmemesi gerektiği de ifade edildiği belirtildi.

Toplantıda seçim komitelerinin faaliyete başlaması da kararlaştırıldı.

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