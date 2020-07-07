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Hipodromda görülmemiş kaza: 3 jokey yaralandı, iki at öldü

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Hipodromda görülmemiş kaza: 3 jokey yaralandı, iki at öldü

Güney Lefkoşa’daki hipodromda Pazar günü düzenlenen koşuda yaşanan kaza sonucunda üç jokeyin hastaneye kaldırıldığı, iki atın ise uyutulmak zorunda kalındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Lefkoşa hipodromunda Pazar günü gerçekleştirilen 400 metre koşusunda, Kıbrıs tarihinde ilk kez görülmüş bir kaza yaşandığını yazdı.

Gazete, koşu sırasında yaralanarak jokeyiyle yere düşen ata, arkadan gelen atların çarptığını, kazanın iki at ve beş jokeyin zemine düşmeleriyle sonlandığını yazdı.

Haberde, attan düşen beş jokeyden üçünün hastaneye kaldırıldıkları, birinin taburcu olmasına karşın iki jokeyin vücutlarında kırıklar tespit edilmesi sebebiyle tedaviye alındıkları ifade edildi.

Gazete, kazaya karışan iki atın ise, yaşadıkları topallama ve yol açtığı dayanılmaz ağrılar sebebiyle, at sahipleri ve veterinerlerin ortak kararıyla uyutulduklarını aktardı.

Yarış öncesi tüm atların veterinerler tarafından muayene edildikleri belirtilen haberde, olayın ayrıntısıyla araştırılmakta olduğu vurgulandı.

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