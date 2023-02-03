UBP'liler de elektriğe isyan etti; Burcu Karakaya, elektrik faturasına tepki gösterdi

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Girne'deki simge isimlerinden Belediye Meclisi Üyesi Burcu Karakaya, elektrik faturasına tepki gösterdi.
“Günaydın” olmasın diyen Karakaya, güneş enerjisi kullanmasına rağmen 11 bin TL'lik faturaya isyan etti.
Karakaya'nın paylaşımı şöyle:
“Beklenen mesaj geldi…Ayni zamanda evimde güneş sistemi kurulmuştur. Evin alt kısmında ısıtma sistemi yok şömine var Allahtan.3 kişilik bir ev. Sabah 8 Aksam 5 evde yokuz…Bence artık günaydın olmasın ...Ben sonunu merak ediyorum ne olacak.”
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