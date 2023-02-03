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Ocakta kasadan 2.37 milyar TL çıktı

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Maliye'nin kasasından ocak ayında yapılan ödemeler toplamı 2 milyar 370 milyon TL oldu. Ödemelerin 1 milyar 718 milyon TL'si maaşlar için yapıldı

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Ocakta kasadan 2.37 milyar TL çıktı
Maliye Bakanlığı, 1 - 31 Ocak tarihleri arasında yapılan ödeme rakamını açıkladı. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiği, ödemelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda piyasaya toplam 652 milyon 151 bin 726 TL 62 kuruş ödeme yapıldı. Maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı ise 1 milyar 718 milyon 132 bin 703 TL 38 kuruş oldu. Böylelikle, Maliye Bakanlığı, ocak ayı içerisinde toplam 2 milyar 370 milyon 284 bin 430 TL ödeme yaptı.
 
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