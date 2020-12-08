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UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
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UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR

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HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR... KABİNENİN ÖĞLEDEN SONRA SUNULMASI BEKLENİYOR

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UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında üç ortaklı koalisyon hükümeti kurulması için çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların bugün tamamlanması ve öğleden sonra kabinenin kesinleşmesi hedefleniyor. Koalisyonda UBP’yle birlikte Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer alacak.

UBP-DP-YDP koalisyonu çalışmaları kapsamında partiler, yetkili organlarından onay aldıktan sonra Bakanlar Kurulu listesinin bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulması bekleniyor.

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, UBP bugün saat 14.00’te Merkez Yönetim Kurulu’nu, saat 15.00’te de Parti Meclisi’ni toplayarak DP ve YDP ile birlikte üçlü bir koalisyon hükümeti kurmak için onay alacak.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, dün Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının yapıldığını bugün de saat 15.00’te Parti Meclisi’ni toplayarak karar üreteceklerini kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise parti yetkili organlarından hükümet kurma çalışmaları için gerekli yetkiyi aldıklarını dile getirdi.

HP’nin koalisyondan çekildiğini açıklaması ve UBP-HP koalisyon hükümetinin Başbakanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaşanan boşluk üzerine bir süredir yeni bir hükümet oluşumu için çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar ilk olarak 7 Kasım’da UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e 21 Kasım’da ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a hükümeti kurma görevini vermiş ancak her ikisi de kabine oluşturamadığı için görevi iade etmişti.

Hükümet kurma görevinin dün ikinci kez UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e verilmesinin ardından DP ve YDP başkanlarıyla görüşen Saner, yeni bir hükümet oluşumu için son aşamaya geldiklerini açıklamıştı.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 49 milletvekiline düşen Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 20, DP 3, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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