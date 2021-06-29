UBP'de eski başkanlar birbirine girdi

UBP grup yazışmalarında Özgürgün ve Ertuğruloğlu birbirine girdi. Özgürgün, Ertuğruloğlu'nu "ilkesiz" olmakla suçlarken, Ertuğruloğlu ise Özgürgün'e "bu tür tartışmaların partiye bir faydası olmayacağına inanarak, herkesi sadece Allah’a havale ediyorum." dedi



UBP grup yazışmalarında birbirlerini eleştiren iki eski başkanın yazıları kısa sürede elden ele tüm UBP'lilere yayıldı.

Özgürgün, Ertuğruloğlu'nu "ilkesiz" olmakla suçlarken, Ertuğruloğlu ise Özgürgün'e yanıtında "bu tür tartışmaların Partiye bir faydası olmayacağına inanarak, herkesi sadece Allah’a havale ediyorum." dedi.

Tartışmada,

Öte yandan

İşte Özgürgün'ün o yazısı:

“2015 kurultayını 7, 2018 genel ve yerel seçimlerinden başarıyla çıkmış bir genel başkan olarak 2018 kurultayını 4 adayla geçirdim. 2018 kurultayında Tahsin Bey Ersin Beyin yanında bana karşı bayrak açanlardan biriydi. Hem de partinin başarıyla çıktığı 2 seçimi gözardı ederek.

Demokrasi gereği olgunlukla karşıladım ve tek laf etmeden genel başkanlığı devrettim. Sonra da partimin yanında yürümeye devam ettim. Ta ki genel başkanı ve başbakanının dokunulmazlığını sırf Kudretle hükümet kurma uğruna kendi partim kaldırana kadar. O zaman bunlar olurken şimdi ilkeden bahseden Tahsin Bey neredeydi? Nasıl olur da seçim kaybedip dıştan bakan atanan birisi partiye “ilke” diyerek daha önce tam tersini yaptığı işlerde “ilkesiz” bir şekilde yön vermeye çalışır? Bu konuda hiç konuşmaması en son konuşması gerekenler nasıl bu kadar pervasızca konuşur?

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bütün bana yaptığına rağmen partim ve ülkem diyerek Ersin Beye tam destek vermiş partinin hala şu an bir milletvekili olarak her ne kadar ülkem ve partimden ayrı düşürülmüş olsam da bundan sonra politikadan hiçbir beklentisi olmayan bir UBP”li olarak daha güçlü bir UBP ve ülke için yazmaya devam edeceğimi herkesin bilmesi gerekir”

Tahsin Ertuğruloğlu'nun yanıtı ise şöyle:

“Çok şeyler yazabilirim; kimin hiç konuşmaması gerektiğine çok net ve kanıtlı işaret edebilirim ama, bu tür tartışmaların Partiye bir faydası olmayacağına inanarak, herkesi sadece Allah’a havale ediyorum.”



UBP'li bakan ve vekillerin bulunduğu whatsapp grubunda iki eski Başkan Hüseyin Özgürgün ve Tahsin Ertuğruloğlu birbirine girdi.UBP grup yazışmalarında birbirlerini eleştiren iki eski başkanın yazıları kısa sürede elden ele tüm UBP'lilere yayıldı.Özgürgün, Ertuğruloğlu'nu "ilkesiz" olmakla suçlarken, Ertuğruloğlu ise Özgürgün'e yanıtında "bu tür tartışmaların Partiye bir faydası olmayacağına inanarak, herkesi sadece Allah’a havale ediyorum." dedi.Tartışmada, Hüseyin Özgürgün ’ün, Tahsin Ertuğruloğlu ’na yönelik “ilkeden bahsetmesi gereken son kişi” dediği ve Ertuğruloğlu’nu, Kudret Özersay ile hükümet kurması için Ersin Tatar ’a destek çıkmak ve kendisinin dokunulmazlığının kaldırılmasına destek çıkmakla suçladığı görülüyor.Öte yandan Tahsin Ertuğruloğlu ’nun ise, Özgürgün’e yönelik, “kimin hiç konuşmaması gerektiğini çok net kanıtlı işaret edebilirim ama bu tür tartışmaların Partiye bir faydası olmayacağına inanarak, herkesi sadece Allah’a havale ediyorum” dediği gözlemleniyor.“2015 kurultayını 7, 2018 genel ve yerel seçimlerinden başarıyla çıkmış bir genel başkan olarak 2018 kurultayını 4 adayla geçirdim. 2018 kurultayında Tahsin Bey Ersin Beyin yanında bana karşı bayrak açanlardan biriydi. Hem de partinin başarıyla çıktığı 2 seçimi gözardı ederek.Demokrasi gereği olgunlukla karşıladım ve tek laf etmeden genel başkanlığı devrettim. Sonra da partimin yanında yürümeye devam ettim. Ta ki genel başkanı ve başbakanının dokunulmazlığını sırf Kudretle hükümet kurma uğruna kendi partim kaldırana kadar. O zaman bunlar olurken şimdi ilkeden bahseden Tahsin Bey neredeydi? Nasıl olur da seçim kaybedip dıştan bakan atanan birisi partiye “ilke” diyerek daha önce tam tersini yaptığı işlerde “ilkesiz” bir şekilde yön vermeye çalışır? Bu konuda hiç konuşmaması en son konuşması gerekenler nasıl bu kadar pervasızca konuşur?2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bütün bana yaptığına rağmen partim ve ülkem diyerek Ersin Beye tam destek vermiş partinin hala şu an bir milletvekili olarak her ne kadar ülkem ve partimden ayrı düşürülmüş olsam da bundan sonra politikadan hiçbir beklentisi olmayan bir UBP”li olarak daha güçlü bir UBP ve ülke için yazmaya devam edeceğimi herkesin bilmesi gerekir”“Çok şeyler yazabilirim; kimin hiç konuşmaması gerektiğine çok net ve kanıtlı işaret edebilirim ama, bu tür tartışmaların Partiye bir faydası olmayacağına inanarak, herkesi sadece Allah’a havale ediyorum.”