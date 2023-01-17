Tuzla girişi sular altında kaldı

Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağmur nedeniyle birçok bölge sular altında kaldı...
Yeşil Barış Hareketi’nin Facebook grubu üzerinden bölge sakini tarafından paylaşılan açıklamada, Tuzla girişine yapılan 19 villa nedeniyle dere yatağının önünün tıkandığı ifade edildi.
Yetkililerin bu duruma acil olarak müdahale etmesi gerektiği belirtilen açıklamanın tamamı şöyle:
“Tuzla girişinde yapılan 19 villa dere yatağının önünü tıkadı. Buradaki evler sular içinde yüzüyor. Hani kanalizasyon? Yetkililer bunu görmeli… Çözümü nedir? Bu sular nereye gidecek? Yarın sineklerden yaşanmaz hale gelecek. Bataklık oluşup hastalıklar yakında… 5-6 trilyonluk havuzlu villalarda bu insanlar ve etrafındaki biz mahalle sakinleri nasıl yaşayacağız? Yetkilileri bir an önce burayı gelip görmelerini istiyorum.”
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