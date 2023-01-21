Asgari ücretin belirlenmesinin ardından sigara ve tütün gruplarına zam gelmeye devam ediyor.
Tekel 2000 Mavi-Kırmızı, Tekel 2001 ve LH marka sigaraya 2 TL zam geldi.
Benson, Silk Cut, Winston, Camel, Amber Leaf’e, Marlboro, Parliament grubuna, Rotmans, Craven A, Kent Grubu, Royals, Gold Leaf, Rotmans Tütün çeşitlerine 2 TL, Dunhıll sigaraya 3 TL ve NUO elektronik sigara çeşitlerine 2 TL zam yapılmıştı.
Zam yağmurundan tütünden de etkilenmişti. Buna göre, Old Holborn’un 25 gramlık paketine 1 TL, 50 gramlık paketine ise 2 TL zam gelmişti.
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