“Türkiye, KKTC’nin yanında olmaya devam edecek”

Kutlamalar çerçevesinde Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Milletimizin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının, özgürlüğü ve egemenliği uğruna verdiği onurlu mücadele sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle fikir ve gönül birliği içinde, coşku ve gururla kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün olduğu gibi gelecekte de tarihi ve vicdanı sorumluluklarının bilinciyle, Kıbrıs Türkünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağını, hak ve hukukunu korumayı sürdüreceğini huzurunuzda bir kez daha teyit ediyor, aziz hatıranızı şükran ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

