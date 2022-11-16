“TSK, KKTC’de barışın teminatı olmaya devam edecek”





Kutlamalar çerçevesinde Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sivil Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu anıt özel defterine şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ebedi Başkomutanımız ve Büyük Önderimiz,

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi sonucunda ilan ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız.

'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' sözünüzden güç alarak, tarihte eşi benzeri görülmemiş haksızlık ve zulüm karşısında tüm dünyaya karşı varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkı, haklı davasını evrensel niteliklere sahip, hukuk üstünlüğü ilkesine gönülden bağlı, bağımsız bir devlet kurarak taçlandırmıştır.

Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek ve 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şiarıyla her türlü yıkıcı girişime karşı dimdik ayakta olacak ve hiçbir oldubittiye müsaade etmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, sizi, silah arkadaşlarınızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasına büyük mücadele gösteren devlet büyüklerini, vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

