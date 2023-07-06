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TÜRK-SEN'den yeni asgari ücretin belirlenmesi çağrısı

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TÜRK-SEN'den yeni asgari ücretin belirlenmesi çağrısı
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı yeni asgari ücretin belirlenmesi konusunda göreve davet etti.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, son dönemde dövizde yaşanan artışa paralel olarak tüketim maddelerine “neredeyse yüzde yüz zam yapıldığını”, çalışanların, emeklilerin özellikle de asgari ücretle çalışanların alım gücünün düştüğünü belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın günün koşullarına uygun olarak yeni asgari ücreti belirlemek üzere ivedilikle Asgari Ücret Komisyonunu toplaması gerektiğini söyleyen Bıçaklı, asgari ücretin geçen yıl olduğu gibi en az 681 STG karşılığının altında olmaması ve 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulamaya girecek şekilde karar alınması gerektiğini kaydetti.
 
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