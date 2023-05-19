“Türk gençliği her zaman bayrağına ve vatanına sahip çıkacak”

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Türk gençliğinin her zaman bayrağına ve vatanına sahip çıkarak, Atatürk’ün ilke ve inkılapları çerçevesinde geleceğe yön vermeye devam edeceğine dair inancının tam olduğunu vurguladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa Türk Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi ziyaret etti.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, ziyarette, gençlerin bayramını kutladı ve böylesi anlamlı bir günde gençleri ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Kabulde öğrencilere hitap eden Kuni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 104 yıl önce 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktığı bu özel günü gençlere armağan etmesinin, Türk gençliğine ne kadar güvendiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kuni, Türk gençliğinin de her zaman bayrağına ve vatanına sahip çıkarak, Atatürk’ün ilke ve inkılapları çerçevesinde geleceğe yön vermeye devam edeceğine dair inancının tam olduğunu söyledi.

Kuni, ayrıca, öğrencilere polisin görevleri ile ilgili bilgiler aktardı ve ziyaret anısına gençlere hediye takdim etti.

Heyette yer alan öğrenciler de ziyaret anısı olarak Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye çiçek ve Atatürk baskılı tişört takdim etti.

