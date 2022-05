Türk Bankası hedef büyüttü

Türk Bankası olağan genel kurulunda sermaye artırdı. Türk Bankası’nın yetkili sermayesi 117 Milyon TL’ye yükseltildi. Hedefler “Dijital dönüşümde, inovasyonda, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimde öncülük” olarak teyit edildi

TürkBankası’nın dijital ve fiziki olarak katılımın sağlandığı “Yıllık Olağan Genel Kurul” ve “Olağanüstü Genel Kurul” toplantıları geçtiğimiz günlerde yapıldı.Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene başkanlığında gerçekleştirilen 121.Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Raporu’nun oybirliği ile kabul edilmesinin ardından 31 Aralık 2021 tarihli “Banka ve Grup Bilançoları” ile 2021 yılına ait “Banka ve Grup Kar-Zarar Hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu” okunarak oy birliğiyle kabul edildi.Raporların onaylanmasının ardından mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Börteçene, Murat Arığ, Melis Börteçene, Nazım Hikmet, Sertaç Özinal, Erhan Raif, Mustafa Kayahan, İhsan Uğur Delikanlı ve Mehmet Çınar’ın Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmelerine karar verildi.TürkBankası’nın sermayesi 117 milyon TL’ye yükseldi.Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, son on yıldır düzenli olarak yapılmakta olan, bedelsiz hisse dağıtımı yoluyla sermaye artırımı kararı da alındı. TürkBankası, geçen yıl 111 milyon TL’ye çıkardığı yetkili sermayesini oy birliğiyle alınan kararla, % 6 artışla, 117 milyon TL’ye yükseltti.Gündem konularının tamamlanmasının ardından söz alan TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan, dünya, Türkiye ve KKTC ekonomisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, TürkBankası’nın 2021 yılı performansı hakkında hissedarlara bilgi verdi.Kayahan, yüksek enflasyon ve negatif reel faiz ortamının yaşandığı son dönemde, yüzlerce sermaye piyasası ürününe tek noktadan ulaşmayı sağlayan TurkishBank Group inisiyatifi Açık Yatırım’ın gördüğü yoğun ilgiyle büyümeye devam ettiğini vurgularken, dünya markası Vodafone iş birliği ile hayata geçirilen ülkenin ilk uluslararası mobil cüzdanı “Vodafone Pay” ürününün, TürkBankası için 120. kuruluş yılında dijital dönüşüm yolculuğunda bir mihenk taşı olduğunu ifade etti. Gruba ait Turkish Dijital Teknolojiler firması altında İstanbul’da faaliyete geçen ve başarı öyküsü yazmaya başlayan T-Gate’in yakın zamanda ülkemizde de teknoloji girişimcilerini ve teknoloji yatırımlarına ilgi duyan yatırımcıları bir araraya getireceğini, Kuzey Kıbrıs’ın İstanbul ve Londra’daki girişim ve yatırım piyasalarına açılan kapısı olacağını, bu doğrultuda büyük bir şevkle çalışmaların devam ettiğini belirten Kayahan, bu kapsamda 2021 yılında yayınlanan Kuzey Kıbrıs Dijital Raporu’nun, ülkemizde faaliyet gösteren çeşitli büyüklükteki teknoloji şirketlerinin haritasını çıkaran ilk yayın olduğuna vurgu yaptı.Mustafa Kayahan, Grup genelinde 2017 yılında startı verilen Dijital Dönüşüm Programı’nın meyvelerinin toplanmaya başlandığını, Kıbrıs’ta gerçekleşen Vodafone Pay Projesi’nin yanı sıra, Açık Yatırım ve T-Gate markaları sayesinde dünya bankacılığında önemli prestije sahip International Banker Dergisi’nin 2021 Batı Avrupa kategorisinde TurkishBank Group’u “ en inovatif banka ” seçtiğini hatırlattı. Ödül listesinde farklı alanlarda Commerzbank, ICBC, Barclays Bank, BNP Paribas ve daha birçok uluslararası bankanın da bulunmasının, ödülün değerini ortaya koyduğuna değinen Kayahan, “Grup olarak uluslararası vizyonumuz, inovatif yaklaşımlarımız ve pandemi döneminde bir yandan tüm tedbirleri alırken bir yandan da fırsat olarak görerek çok çalışmamızın mükafatını bu ödülle aldık.” ifadesini kullandı.Kayahan, 2021 yılında Bankanın tüm çalışmalarında odağına kullanıcı deneyimini aldığını, bir yandan atılan her adımın, gerçekleştirilen her işin, müşteri deneyimine etkisinin değerlendirilmesinin öneminin Bankanın tüm çalışanları tarafından özümsendiğini, müşteri deneyimini arttırmaya yönelik adımların yanı sıra, çalışan deneyimini yükseltme ve çalışanların standart işlerden ziyade analiz, yorumlama, yazılım robotlarını programlama gibi katma değeri yüksek işlere yöneltilmesi adına, ‘Robotik Süreç Otomasyonu’ ve ‘İş Akış Yönetimi’ sistemlerinin kullanılmaya başlandığını söyledi.Grup vizyonu doğrultusunda yıllardır sürdürülebilirliği ve rekabeti sadece finansal başarı ölçütleriye değerlendirmeyip, müşterilerin, çalışanların, çözüm ortaklarının, genelde de toplum ve çevrenin sürdürülebilir gelişimi yönünden baktıklarını ifade eden Kayahan, dolayısıyla tüketim toplumu oluşturacak bankacılık yaklaşımlarından ziyade, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) perspektifiyle bakarak, tüm paydaşlar için kalıcı değer yaratacak inovatif iş modeliyle, ülkemizde öncü olmayı hedeflediklerini ifade etti. Kayahan, “Halihazırda KKTC’nin en kurumsal organizasyonlarından biri olan TürkBankası’nın, kurumsal yönetişim standartlarını daha da yükseltmek için çalışırken, 120.kuruluş yılımızı kutladığımız 2021’de Kalkanlı bölgesinde hissedarlarımızın değerli katkılarıyla 30,000 ağaçlık 120.Yıl Ormanımız oluşturulmuş, Banka’nın ve yerel Grup şirketlerimizin enerji ihtiyacının tamamını sağlayan solar enerji parkı alanımıza da 400 ağaç dikilmiştir” şeklinde konuştu.TürkBankası’nın 2021 yılı operasyonel karlılık hedefine ulaştığını söyleyen Kayahan, bunda en büyük pay sahibi olan Banka çalışanlarını heyecanlı ve özverili çalışmalarından dolayı kutlarken, bu heyecanın temelini oluşturan inovatif vizyon ve sağladıkları büyük destek için hissedarlara ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.Mustafa Kayahan