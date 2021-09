Türk Bankası çevre gönüllülerinden duyarlılık örneği

Türk Bankası doğa ve çevre gönüllüsü Keep Green (Yeşili Koru) ekibi, çevre duyarlılığına örnek bir çalışmaya daha imza atarak, Liderimiz Dr. Küçük’ün kabrinin yer aldığı Anıttepe’de kapsamlı bir çevre temizliği yaptı

Sürdürülebilir bir çevre için faaliyetlerine ara vermeden devam eden TürkBankası Keep Green (Yeşili Koru) ekibi geçtiğimiz Cuma günü Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Küçük’ün kabrinin yer aldığı Anıttepe’de kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirerek yine örnek bir davranışa imza attılar.Bugüne kadar ülkenin farklı yerlerinde önemli aktivitelere imza atan Türk Bankası çalışanlarının tamamen gönüllülük esasına göre oluşturduğu Keep Green (Yeşili Koru) bu kez Anıttepe’ye gitti.Keep Green ekibi, Liderimiz Dr. Küçük’ün kabrinin bulunduğu geniş alanda biriken çöpleri, izmaritleri, cam atıklarını, karton ve poşetleri çöp torbalarına yerleştirerek, Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerini çöplerin buradan alınması konusunda bilgilendirdi.TürkBankası Keep Green (Yeşili Koru) ekibi, yurttaşlara çevreyi temiz tutarak ülkenin doğasına saygılı davranma konusunda sorumlulukları olduğunu anımsatmayı amaçlarken, Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde büyük emek ve katkıları olan Dr. Fazıl Küçük’ü de saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.Sürdürülebilirlik konusunda ülkemizin en aktif kurumlarının başında gelen ve küresel iklim değişikliklerine karşı farkındalık yaratmaya özel önem vermeyi sürdüren TürkBankası’nın çevre gönüllüsü çalışanları tarafından oluşturulan Keep Green (Yeşili Koru) ekibi, temiz bir çevre konusunda herkesi duyarlı davranmaya davet etti.