Turizmde deprem

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük oteller zinciri olan Merit Grubu, belirsizlik ve kararsızlığın devam etmesi nedeniyle süresiz kapatma kararı aldı





Yaşanan ‘belirsizliğin devam etmesi’ gerekçesiyle ülkenin en büyük oteller zinciri olan Merit grubu, ‘süresiz kapatma’ kararı aldı.

3 günlük karantinasız girişlerin de durdurulması ile turizmin tamamen bitme noktasına geldiğine dikkati çeken Merit yetkilileri, belirsizlik ve kararsızlığın devam etmesi nedeniyle süresiz kapatma kararı aldıklarını kamuoyu ile paylaştı.

Merit Oteller grubunun açıklaması şöyle:

“Kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz;

Covid-19 pandemi sürecinde yetkililer tarafından ekonomi tamamen göz ardı edilerek alınan kararlar çerçevesinde gerek vergi, gerekse piyasa ödemelerimizi eksiksiz yapmakla birlikte, çalışma arkadaşlarımıza da imkanlarımız çerçevesinde sahip çıktık.

Önceden uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız gelişler bile turizm sektörüne, motivasyon ve can suyu olmaktaydı.

Ancak bugün geldiğimiz nokta itibarı ile kararsızlığın ve belirsizliğin halen devam etmesinden dolayı KKTC’nin en büyük oteller zinciri olan Merit otellerini süresiz olarak kapatma kararı aldığımızı kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz.”



