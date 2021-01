Böyle giderse 2021’i de kaybedeceğiz

Merit’in ardından Les Ambassadeurs Otel de süresiz kapatma kararı aldı. Les Ambassadeurs Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şahinoğlu, “Sağlık Bakanı’mızın aldığı kararlarla fevkalade zararla bitirmiş durumdayız” dedi



Merit Oteller zincirinin süresiz kapatma kararı sonrası bir karar da Les Ambassadeurs’tan geldi.

Kapatma kararlarında ekonomiyi göz ardı ederek üst düzey yetkililerinin aldıkları kararı eleştiren şirket, yaşanan belirsiz süreç nedeniyle faaliyetlerini süresiz durdurduklarını açıkladı.

Les Ambassadeurs’un açıklaması şöyle:

“Les Ambassadeurs şirketler grubu olarak, uzun süredir küresel etkisini gösteren covid-19 pandemisinde, yaşanan kritik süreci en az zarar ile atlatmaya çalıştık.

Bu dönem içerisinde yükümlülüklerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirdik. Piyasaya olan katkılarımızı devam ettirdik.

Süreç içerisinde üst düzey yetkililerin, ekonomiyi tamamen saf dışı bırakarak aldıkları kararlara rağmen tüm personelimize sahip çıktık.

Fakat bugün gelinen noktada, turizm sektöründe yaşanan zorluklar ve belirsizlikler bizi bu noktaya getirmiştir.

Les Ambassadeurs şirket faaliyetlerimizi süresiz olarak durdurduğumuzu kamuoyuna üzülerek bildiriyoruz.”

Öte yandan Les Ambassadeurs Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şahinoğlu, dün Gündem Kıbrıs canlı yayınına katıldı, önemli açıklamalarda bulundu.

Şahinoğlu şöyle konuştu:

“Şirket Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve yönetiminin yılbaşında otellerin açık olmaması gerektiği konusunda ısrarcı olduk. Ancak Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bir gün açalım bir gün kapalım gibi yap boz tahtası kararları sonrası casinolar da oteller de açık kaldı. Yanlış uygulamaları ve son olarak saat 22.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması tüm açık olan işletmeleri zarar uğrattı. Bu şekilde sürdürülebilir ekonomi ve turizm olamaz. Turizm ülkenin can damarıdır ve bu kararlar sürdürülebilir olamaz. Ciddi bir açılım yapılmalı ve bir daha kapanmamalı. Gereken önlemler de alınmalı.

Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım - Aralık aylarında yanımızda çalışan yüzlerce çalışana ekmek kapısı oldu. Aralık ayında ödenmesi gereken tüm vergi ve haklar ödendi. Devlete olan tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bizim tek bir isteğimiz vardır; istikrarlı bir politikanın güdülmesi ve lokomotif sektör turizmin önünün açılmasıydı. 24 saatin içerisinde kararlar alındı, değişti. Turizmde kararlar 12 ay öncesinde alınır. Maalesef Sağlık Bakanı’mızın aldığı kararlar doğrultusunda fevkalade bir zararla bitirmiş durumdayız. Ocak ayına girmiş olmamıza rağmen hala bir politika ortaya konulmadı. Ciddi endişelerimiz vardır. Yönetim Kurulumuz aldığı karar doğrultusunda tüm işletmemizi aktivitelerini durdurma kararı aldık. Bu karar günlük bir karar değildir. Uzun vadeli bir karardır. Şu an ki istikrarsız politikadır bunu almamızdaki karar. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomi ve sağlıklı yapıya kavuşana kadar işletmelerimizi kilitlemiş durumdayız. Ta ki umut ışığı belirsin. Başta kendi çalışanlarımız olmak üzere yıllardır bize mal satan yan sektörlerden de özür dileriz. Biz sürdürülebilir olmayan bir yapının karşısında direnmekten bıktık. Bu kararı almaktan mutlu değiliz. Ama bize başka bir çare bırakılmadı. Her geçen gün 2021’i de kaybedeceğimizin sinyallerini görmeye başladık"