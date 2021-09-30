Turizm Bakanlığı’nda çadırlı protesto

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı ile ilgili Turizm Bakanlığı’na çadır kurarak eylem başlattı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı ile ilgili sürecin uzatılmasını protesto ediyor.Turizm Bakanlığı önüne çadır kurarak eylem başlatan Cemil Sarıçizmeli, hükümetin bölgeye olan duyarsızlığına tepki gösteriyor. Sarıçizmeli “Hükümetin büyük kanadı süreci durduruyor. UBP sürece müdahil olmak istiyor. Süreç aslında tamamlandı, birleşik kurulun onaylamasını bekliyoruz. Bizim artık tahammülümüz kalmadı. Birleşik Kurul çağrılana kadar burada konaklayacağız” diye konuştu.Sarıçizmeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz. Bunu sizin engellemenize izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Sarıçizmeli’nin paylaşımı şöyle:“İmar planı isteksizliği artık gizli de değil. Ülkemizi sürükledikleri kaostan beslenen siyasete dur demenin zamanı çoktan geldi. Mehmetçik İmar Planı’nı istiyoruz. Planlı, programlı, geleceğini gören bir yaşam gelişim istiyoruz. 20 kusür yıldır halkımıza reva gördüğünüz emirnameleri de istemiyoruz. Kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz. Bunu sizin engellemenize izin vermeyeceğiz. Çadırımızı Turizm ve Çevre Bakanlığı avlusuna kurduk. İlgili daire bileşik kurulu çağırana kadar burdayız. Burda yatıp kalkacağız. Yolu düşen, buralarda olan arkadaşlara çay veya kahve benden. Bekleriz”