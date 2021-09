Lefke halkı, 8 yıldır yol bekliyor

Lefke halkı, yılan hikayesine dönen Güzelyurt – Lefke bölünmüş yolunun bir an önce tamamlanmasını istedi

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Güzelyurt – Lefke bölünmüş yolunun bir an önce tamamlanmasını talep etti.Konuyla ilgili Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada Lefke ve yöre halkının bölünmüş yoldan daha fazla mahrum bırakılmaması istendi.Örgütlerin, Güzelyurt – Lefke bölünmüş yolunun, Doğancı Kavşağı ile Lefke arasındaki 7 km’lik etabının tamamlanması için, yakın zamanda ihaleye çıkılması amacıyla, yol güzergahında hazırlık ve temizlik çalışmaları başlatılmasını büyük bir memnuniyetle izlediği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay’la 8 Eylül’de bu konuda bir toplantı yapıldığı da belirtildi. Açıklamada “Bu toplantıda da vurguladığımız gibi beklentimiz anılan güzergahta kalan son pürüzlerin de dostça çözülmesi ve yılan hikayesine dönen Güzelyurt – Lefke bölünmüş yolunun bir an önce tamamlanasıdır” denildi.“Lefke ve yöre halkının bölünmüş yoldan daha uzun süre mahrum bırakılmaması gerektiğine inanıyoruz. Yol güzergâhının temizlenip ihaleye hazır olmasını ve ihale sürecini yakından takip edip sekiz yıldır çözülmeyen bu sorunun çözümüne gerekli katkıyı bölge Sivil Toplum Örgütleri olarak koyacağız” vurgusu yapılan açıklamada, örgütlerin yolun yapımının gecikmesine asla müsaade etmeyeceği de ifade edildi.Yüz yüze eğitimim başlaması; Lefke – Aplıç- Yeşilırmak ve Bostancı sınır kapılarının yeniden açılması ve kara sınır kapılarından geçişlerde test zorunluluğunun kaldırılması ile Lefke’ye geliş – gidiş trafiğinin ciddi şekilde yoğunlaştığı kaydedilen açıklamada, bu yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artacağına işaret edildi. Güzelyurt’ta konaklayan takriben 3 bin Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencisinin, Kuzey Kıbrıs genelinden yüzlerce öğretim görevlisi ve çalışan ile sınır kapılarını her gün kullanan yüzlerce kişinin bu yolu kullandığına vurgu yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz Cumartesi akşamı 22 yaşındaki genç bir LAÜ öğrencisi de yol yetersizliği nedeniyle Cengiz Topel Hastanesi kavşağında bir trafik kazasında maalesef yaşamını yitirmiştir” denilerek, tüm bunların Güzelyurt – Lefke bölünmüş yoluna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun göstergesi olduğu belirtildi.