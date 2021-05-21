Tüm aşamalarda sanayicilerin yanında olacağız

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanlığı’na aday olan Ali Kamacıoğlu “Sanayi bölgelerimizi, sanayicimizi daha yukarıya çekmek için adayız. Tamamen farklı, tabana yayılan ve kucaklayıcı bir ekip olarak bu göreve talibiz” dedi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanlığı’na aday olan Ali Kamacıoğlu, Sanayi Odası’nda yapmayı hedeflediği yenilikleri ve manifestosunu HALKIN SESİ’ne açıkladı.Sanayi Odası vizyonuna yeni bir bakış açısı kazandırmak istediklerini söyleyenKamacıoğlu, “Kıbrıs Türk Sanayisinin ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını arttırma misyonu ile güçlü sanayi odası ve verimli sanayi üretimi vizyonu ile hareket edeceğiz. Sanayi bölgelerimizi, sanayicimizi daha yukarıya çekmek için adayız. Tamamen farklı, tabana yayılan ve kucaklayıcı bir ekip olarak bu göreve talibiz” dedi.Kamacıoğlu, “Hedefimiz; saygın, erişilebilir, şeffaf, kapsayıcı yenilikçi, Kadın istihdamını teşvik eden yerli üretime öncelik veren, gençliğine güvenen, öncülük eden, finansa kolay erişim sağlayan, teşvik ve hibe destekleri geliştiren, işbirliğine açık olan, yerel yönetimler ile işbirliği yapan, sanayi bölgeleri ihtiyaçlarına katkı veren, alternatif enerji modelleri geliştiren, bilim ve teknolojiye önem veren, dijitalleşmeyi gereklilik gören, Ar-Ge/Ür-Ge çalışmalarına öncelik ve katkı veren, üretimin kapasite artırım modelini belirleyen, navlun ve lojistik maliyetlerinin düşürülmesine çalışan, çevreye duyarlı, doğaya saygılı, sosyal sorumlu, engelli istihdamına destek veren, güçlü sanayi odasıdır.” diye konuştu.Yerli üretime tam destek olacaklarını dile getiren Kamacıoğlu, “Hedefimiz sanayi ile büyüyen yerli üretimdir. Uzun soluklu deneyimlerimizi sanayi odamız için katma değere dönüştürmek istiyoruz. Amacımız güçlü sanayi odası ve verimli sanayi üretimidir” dedi.İhracatta üreticiye öncülük eden bir sanayi odası olacaklarını belirten Kamacıoğlu ülkemizin cari açığını kapatmaya destek olmak için ihracata yönelik teşvik modelleri oluşturacaklarını belirtti.Kamacıoğlu şöyle dedi:Sanayicimizin dünya standartlarında üretim yapabilmesi için, o kıvılcımı yakmak için göreve talibiz. Yapacak çok işimiz var…Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için yapılacak çalışmalarla, firmalarımızın çevre bölgelerdeki ekonomik aktörlerle rekabet edilebilir düzeye gelmesini hedefliyoruz. Sanayicinin güçlü olması için hammadde tedarikinden, ürün ihracatına kadar tüm aşamalarda yanında olacağız.Tüm Sanayiciyle aynı şemsiye altında toplanıp Kıbrıs Türk Sanayisini ileriye taşıyacağız. Küçük işletmeleri desteklemek istiyoruz. Yerel üretici kümelenme modellerini kurmak istiyoruz. Sektörel ihtiyaç analizlerinin çıkartılması ve sektör ihtiyacına göre ortak kullanımlı üretim merkezleri oluşturulması ve kooperatifleşme adımlarının atılması için gereken çalışmaların yapılmasını sağlayacağız”Ali Kamacıoğlu, Sanayi odası ile finans sağlayıcı kuruluşlar arasında kurulacak işbirlikleri ve üretilen projeler ile sanayicilerin tamamına erişecek kredi imkânlarının oluşmasını sağlayacaklarını vurguladı.Kamacıoğlu, şöyle dedi:“Mikro (küçük) işletmelere hızlı destek programları, girişimcilik destekleri, KOBİ finansman destekleri ve işletme geliştirme destekleri ile korona virüs nedeni ile büyük ekonomik kayba uğramış tüm esnafımızın yanında olacağız. İlk icraat olarak bu konuda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sanayicimize can suyu olacak hibelerden faydalanmak için çalışma başlatacağız. Sanayicimize destek olan en önemli finansman araçlarından biri olan Kalkınma Bankası kredilerine ulaşabilmeleri için sanayicimizin önünü açacağız.Çalışan teminat yatırımına son vereceğiz. Çalışma izniyle ülkemize gelen çalışanlar için bankalardan istenilen ve sanayicilerimizin üstünde çok büyük bir yük olan teminat mektupları sonlandırılacak. Çalışma izni kabusunun son bulması için kararlılıkla çalışacağız . Çağdaş bir sanayi odası için sanayicilerimizin bürokraside oluşan işlemlerinin azaltılmasını hedefliyoruz. Çalışma izinleri oda bünyesinde oluşturulacak bir birim tarafından yapılacak ve sanayicinin çalışma izin çıkarma kâbusu sona erecek.Yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarımız ile güçlü ilişkiler ve işbirlikleri kuracağız. Yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarımızla daha iyi bir iş birlikteliği kurarak, sanayimizin gelişmesi için çalışmalarımızı hızlandırıp, bölgesel sanayilerimizin kendi kendine yetebilen modellerle yönetilmesini sağlayacağız. Karar vericilere mevzuat oluşumu ve uygulamalarında katkıda bulunarak sanayi altyapısı ve iklimini pozitif yönlendireceğiz.Sanayi bölgelerinin düzenlenmesi konusunda kararlıyız. Sanayi bölgelerinin temizlenmesi, alt yapı sorunlarının giderilmesi ile sanayicimizin çalışma verimliliklerini artıracağız. Kendi temizlik hizmetlerimizi kendimiz yapabilmeliyiz. Oluşan lokal sorunların kendi içinde çözülmesini hızlandıracağız. Kontrollü giriş ve çıkışları olan sanayi sistemini her sanayi bölgesinde yapmak istiyoruz”