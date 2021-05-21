Yürek burkan fotoğraf

İspanya, benzeri görülmemiş bir göçmen akınıyla karşılaştı. Ailesiyle birlikte Cueta'ya ulaşmak isterken denizde kaybolan iki aylık bir bebek ise, İspanya Sualtı Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı





İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta kıyılarında yaşanan dramın boyutlarını belki de en iyi anlatmaya yetecek bir fotoğraf karesi...

Hafta başında bu yana yüzerek kıyıya ulaşan binlerce sığınmacının arasında 2 aylık bebeği ile sınıra koşan bir aile de vardı.

İşte o ailenin bir an için suda kaybettiği bebeğini, İspanya Sualtı Kurtarma Timi’nden Juan Francisco yakalamayı başardı. O dramatik an, bir gazetecinin çektiği fotoğrafla ölümsüzleşti.

