TÜK için 18 milyon dolar borç alındı

Maliye Bakanlığı, Toprak Ürünleri Kurumu için 97 günde 6 kez borç aldı. Borçlanmanın mali boyutu 17 milyon 908 bin 383 milyon doları buldu





Maliye Bakanlığı, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) için 97 günde 6 kez borç almak zorunda kaldı.

Maliye Bakanlığı, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) “Kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla” KKTC Merkez Bankası’nın aracılığında 24 Ağustos-29 Kasım tarihleri arasında “altı” kez iç borçlanmaya gitti.

“Biri” Türk Lirası, “beşi” dolar cinsinden olan borçlanmanın mali boyutu 17 milyon 908 bin 383 milyon doları buldu.

TÜK için yapılan son borçlanma 29 Kasım’da yine döviz cinsinden gerçekleşirken, iç borç havuzuna 3 milyon 026 bin 178 dolar 08 cent daha eklendi.

TOPLAM BORÇ 330 MİLYONU BULDU

“TÜK” için “Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı yöntemiyle” daha önce yaptığı iç borçlanmalarda; 24 Ağustos’ta 50 milyon TL (2 milyon 760 bin 906 dolar); 15 Eylül’de 3 milyon 019 bin 726 dolar (55,1 milyon TL); 23 Eylül’de 3 milyon 028 bin 422 dolar (55,5 milyon TL); 7 Ekim’de 3 milyon 038 bin 630 dolar (56,4 milyon TL), 31 Ekim’de de 3 milyon 034 bin 178 dolar (56,4 milyon TL) hazine bonosu ihraç edilmişti.

Söz konusu borçlanmaların toplamı ise 329 milyon 852 bin Türk Lirası’nı geçmiş durumda.

BU YIL KEŞFEDİLDİ

KKTC Merkez Bankası verileri geçmiş yıllarda “Özel Tertip DİBS ihracı yöntemiyle” borçlanma yapıldığını göstermezken, bu yöntemle ilgili ilk kayıt, 2 Ağustos’ta Cypfruvex için yapılan 10,6 milyon TL’lik borçlanma oldu. Borçlanmalarla ilgili olarak yapılan duyurularda borçların bileşik faiz yükünün ağırlığı da dikkati çekiyor. Verilere göre TL’de %28.98 olan faiz, dolar borçlanmalarda %3.24 ile 5.09 arasında değişiyor.



