Hekimler ve hemşireler, Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin ağır yaralı olduğunu belirtti ve ekledi: “Servislerde hizmetler çöktü ama yöneticilerimize göre her şey çok güzel”





Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), acil servislerin durumu ve sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan aksaklıklarla ilgili ortak basın toplantısı yaptı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde düzenlenen basın toplantısında, Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu ve KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen konuştu.

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu konuşmasında, “sağlığın amiral gemisi” olarak nitelediği Acil Servis’in ağır yaralı olduğunu söyledi.

Acil Servis’te 7 hekimle 365 gün 24 saat hizmetlerin sürdürülmeye çalışıldığını anlatan Taşçıoğlu, “Bu 7 hekimin sadece 2 tanesi bir yılın üzerinde kıdeme sahip. 3 tanesi 4 aylık, geriye kalan 2 tanesi de sadece 3 haftalık” diyerek, mesleğe yeni başlayan hekimlerin omuzlarına çok büyük sorumluluklar yüklendiğini vurguladı. Mesleğe yeni başlayan bu hekimlerin tehdide, mobbinge, sözlü şiddete başvurularak, sindirilerek çalıştırıldığını öne süren Taşçıoğlu, Acil Servis’in teşkilat yasasındaki organizasyonun yıllardır tamamlanmamasını eleştirdi.

Acil Servis’teki hekim açığının mecburi hizmetli uzman hekimler ve eğitim görmeye gelen asistan hekimlerle kapatılmaya çalışıldığını aktaran Taşçıoğlu, bu hekimlerin ek mesailerinin ise olması gerekenden daha düşük ödendiğini ve maddi-manevi mağdur olduklarını söyledi.

Gelmiş geçmiş bakanları sözlü ve yazılı olarak “keyfi ve siyasi görevlendirilmelere son vermeleri” konusunda uyardıklarını belirten Taşçıoğlu, buna rağmen Acil Servis’te kıdemlenen ve çalışabilecek duruma gelen hekimlerin keyfi olarak başka sağlık merkezlerinde görevlendirildiğini ve sağlık hizmetleri sunumunun sekteye uğratıldığını savundu.

Sağlık Bakanı’na da eleştiriler yönelten Taşçıoğlu, “Bir tarafta Sağlık Bakanı'nın ‘sağlıkta her şey çok güzel olacak’ ve sağlıkta çok iyi işler başardığına ilişkin söylemleri dururken, kendisine yazılı olarak bildirmemize rağmen ne acil servislerin organizasyonunu çözebilmiştir, ne asistan hekimlerin sorununa çözüm bulabilmiştir, ne kadrolarla ilgili düzenleme yapabilmiştir, ne elzem branşlardaki hizmet satın alımını düzenleyebilmiştir” diye konuştu.

Bazı servislerde hizmetlerin çöktüğünü ifade eden Taşçıoğlu, “Ama yöneticilerimize göre her şey çok güzeldir” dedi.

Çocuk Servisi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nin Acil Durum Hastanesi’ne taşınması konusuna da değinen Mustafa Taşçıoğlu, sağlık hizmetlerinin bölünüp parçalanmayla daha iyiye ulaşamayacağını vurguladı. “Acil Durum Hastanesi’nin tam teşekküllü bir hastane olduğunu öne sürdüler ama Acil Durum Hastanesi tam teşekküllü olmaktan uzak” diyen Taşçıoğlu, yetkilileri yanlıştan dönmeye veya gerekli düzenlemeleri yapmaya çağırdı.

